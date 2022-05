Apogee maakt herstart als indie-uitgever en toont nieuwe survivalplatformgame

Het in 1987 opgerichte Apogee Software is terug onder de naam Apogee Entertainment. Het bedrijf stond aan de basis van bekende titels als Duke Nukem. Als uitgever gaat het zich richten op indiegames en inmiddels is de survivalplatformgame Residual aangekondigd.

De oorspronkelijke Apogee-oprichter Scott Miller en leidinggevende Terry Nagy hebben Apogee Entertainment opgezet omdat ze veel kansen zien in de markt voor indiegames. Miller schrijft in een blog dat onafhankelijke ontwikkelaars het nog nooit zo goed hadden, aangezien er nu middelen als engines, tools en marktplaatsen zijn, aangevuld met Steam en de mogelijkheid om zelf games uit te geven.

Toch denkt Miller dat Apogee nog genoeg kan toevoegen, zoals het helpen met de financiering van games of via marketing games onder de aandacht krijgen, zodat die games 'hun volledige potentie kunnen bereiken'. Daarnaast staat Apogee Entertainment voor het maken van ports van games voor alle platforms en wil het bedrijf inzetten op kwaliteitscontrole en het geschikt maken van games voor lokale markten.

Miller en Nagy zeggen tegen Gamesindustry.biz dat er genoeg ruwe diamanten zijn en dat ze heel kieskeurig zullen kiezen met welke games ze aan de slag gaan. Ze richten zich met name op games met een sterke funfactor waar spelers gemakkelijk in kunnen komen. Miller zegt dat een game als Cuphead een voorbeeld is van een heel moeilijke game, waar Apogee Entertainment zich dus juist niet op zal richten.

Het vernieuwde Apogee is bezig met een viertal projecten, waarvan de game Residual als eerste is aangekondigd. Dit betreft een survivalplatformgame waarin spelers een onbegrensde wereld van vergeten buitenaardse technologie en verhalen kunnen ontdekken en moeten voorkomen dat een galactische smurrie zich verder blijft verspreiden. De game wordt gemaakt door OrangePixel en komt ergens in de herfst van dit jaar uit op Steam, voor de Nintendo Switch en het PlayStation- en Xbox-platform.

Apogee Software ontstond in 1987 en de naam en het logo werden uiteindelijk door Miller aan collega Nagy verkocht, die in 2008 met het bedrijf doorging. Apogee is vooral bekend van titels als Commander Keen, Duke Nukem, Wolfenstein 3D, Rise of the Triad, Raptor, Shadow Warrior, Max Payne en Prey, al kwamen sommige titels destijds uit onder het 3D Realms-label. Dit werd een apart bedrijf, waarvan Miller mede-eigenaar is. 3D Realms bestaat nog steeds en bracht nog niet zo lang geleden Ion Fury uit. Miller en Nagy willen naast deze herstart van Apogee ook de rechten op de naam 3D Realms in handen krijgen.