Na in eerdere artikelen de ontwikkelingen rondom lithium in accu's en zaken rondom voorraden en mijnen te hebben besproken, gaan we in dit artikel in op de groeiverwachtingen van accu's, mede door de sterk toegenomen vraag naar elektrische auto's. Daarnaast bespreken we mogelijke grondstoffenschaarste en stijgende prijzen en welke rol recycling kan spelen in dit geheel.

Hoewel Europa nog maar weinig eigen accufabrieken heeft, bleek uit een vorig artikel dat er voldoende lithium in de grond zit om meer dan 500.000 elektrische auto's, of EV's, te produceren. Dat is twee keer zoveel auto's als er momenteel rondrijden en dus ruim voldoende voor de toekomst, te meer omdat accu's tot wel 95 procent te recyclen zijn. Niet de beschikbaarheid van grondstoffen is het probleem, maar de snelheid van ontginning en verwerking (raffinage). De vraag naar elektrische auto's, thuis- en buurtaccu's en elektronica met accu's groeit exponentieel, waardoor het aanbod niet meer kan voldoen aan de vraag. Tegelijk leiden de oorlog in Oekraïne en de daaropvolgende sancties tegen Rusland tot meer schaarste. Niet zozeer van olie en gas, maar bijvoorbeeld van nikkel, dat onmisbaar is voor de huidige generatie lithiumionaccu's. Dat en de torenhoge inflatie én de chiptekorten, leiden tot haperende productie en stijgende prijzen.