Gigabyte Brix BSi5-1335G7

Gigabyte Brix GB-BRR5-4500 Samengevat De Brix BSi5-1135G7 is een bijzonder compacte mini-pc die dankzij de Tiger Lake-processor niet alleen over relatief veel rekenkracht beschikt, maar ook van Thunderbolt 4 voorzien is. Het apparaatje heeft daarnaast een ruime hoeveelheid hdmi- en usb-aansluitingen gekregen. Met zo'n 600 euro is de meerprijs voor zijn formfactor duidelijk aanwezig, ook omdat je voor dit geld nog niet helemaal klaar bent. Onder volle belasting is deze Brix nog vrij stil, maar de temperatuur in de behuizing loopt dan wel behoorlijk op. Pluspunten Bijzonder compact

Thunderbolt 4

Veelzijdige I/O Minpunten Meerprijs voor het formaat

Hoge temperaturen Getest Gigabyte BRIX BSi5-1135G7 Prijs bij publicatie: € 599,- Vanaf € 575,- Vergelijk prijzen Samengevat De Gigabyte Brix GB-BRR5-4500 is een uiterst kleine mini-pc die dankzij de Ryzen-processor nog behoorlijk wat rekenkracht in huis heeft. De fabrikant heeft gekozen voor veelzijdige aansluitingen, dankzij de twee displayport-aansluitingen via usb-c. Voor 450 euro is deze Brix de goedkopere van de twee, en in de meeste tests is het verschil met de Intel Tiger Lake Brix relatief klein, terwijl de temperatuur van deze AMD-versie ondanks zijn kleinere formaat wel veel beter onder controle is. Pluspunten Uiterst compact

Displayport via usb-c

Temperatuur tijdens belasting Minpunten Meerprijs voor het formaat Getest Gigabyte BRIX GB-BRR5-4500 (zonder seriele poort) Prijs bij publicatie: € 449,- Vanaf € 416,84 Vergelijk prijzen

Brix is Gigabytes naam voor de lijn van compacte barebones. In de volksmond worden dat soort apparaatjes vaak NUC’s genoemd, maar omdat Intel exclusief recht heeft op die naam gebruikt Gigabyte de overkoepelende term ‘ultra compact pc kit’ voor de reeks van Brix-producten.

De twee Brix-exemplaren die we in deze review met elkaar vergelijken hebben gemeen dat ze vrij recent zijn geïntroduceerd, waarbij de één gebaseerd is op een Intel-platform, terwijl de ander van AMD-hardware gebruiktmaakt. Reden voor ons om beide apparaten tegenover elkaar te zetten.

De Brix-computers worden geleverd als 'pc-kit', wat betekent dat je er zelf werkgeheugen en opslag aan toe moet voegen. Voor beide apparaten die we in deze review bespreken gaat het dan om so-dimm, de kleinere geheugenreepjes die ook in laptops gebruikt worden, en om opslag in de vorm van een m.2-slot van 2280-formaat. De twee Brixjes zijn buiten deze onderdelen helemaal compleet, dus in de behuizing zit al een moederbordje met processor en koeler geïnstalleerd, en de voedingsadapter is eveneens meegeleverd. In theorie ideaal dus voor wie een zo leeg mogelijk bureau wil zonder al te heftig in te boeten op het gebied van rekenkracht.

Zoals op de volgende pagina’s is te lezen, verschilt de hardware van de geteste apparaten - ook buiten de processor - op meerdere punten van elkaar. Ook qua prijs zijn beide apparaten anders gepositioneerd: de Brix met de Intel Core i5 1135G7-processor moet rond de 600 euro kosten, die met de AMD Ryzen 5 4500U komt op 450 euro uit.