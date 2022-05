Streamingdienst Quibi met draaibare video stopt ermee

Streamingdienst Quibi, die zich wilde onderscheiden met video's die horizontaal en verticaal op telefoons fullscreen te kijken zijn, stopt ermee. De dienst bestond in totaal iets meer dan een half jaar, maar trok geen kijkers.

Het idee achter Quibi is niet goed genoeg en de timing klopte niet, denken de oprichters. Het project kwam uit de filmindustrie en grote namen hielden zich ermee bezig. De gedachte was dat kijkers de video's op telefoons kunnen kijken en dat het zo gefilmd is dat de actie horizontaal en verticaal fullscreen in beeld is.

De timing zou niet kloppen, omdat de coronapandemie ervoor zorgt dat minder mensen vaak onderweg zijn en dan video's willen kijken. De dienst heeft series met afleveringen die tussen vijf en tien minuten duren en die dus tijdens bus-, trein-, tram- en metroritjes te bekijken zouden moeten zijn.

Alle medewerkers worden ontslagen en de dienst zelf zal niet meer werken. Quibi is een bedrijf van Jeffrey Katzenberg, die eerder werkte voor Disney en die mede-oprichter is van animatiestudio Dreamworks. Quibi ging in april live en voegde sinds die tijd ook de functie toe om series op tv's te bekijken. Quibi is niet beschikbaar geweest in de Benelux.