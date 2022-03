Facebook haalt optie voor oud ontwerp desktopsite volgende maand weg - update

Facebook haalt de optie om het oude ontwerp te gebruiken op desktops en laptops volgende maand weg. Vanaf dan moeten alle gebruikers over op het nieuwe ontwerp, dat Facebook sinds mei van dit jaar gefaseerd vrijgeeft aan gebruikers .

Het oude ontwerp, dat Facebook zelf aanduidt als 'classic Facebook', is volgens het bedrijf langzamer en ondersteunt geen donkere modus. Op welke datum de oude optie precies verdwijnt, zegt Facebook niet in de melding die Techtsp online heeft gezet, alleen dat dit in september gebeurt. Met die melding wil Facebook gebruikers ertoe te bewegen nu al over te stappen naar het nieuwe ontwerp.

Facebook begon in mei gefaseerd met het introduceren van het nieuwe ontwerp voor gebruikers, na een bètatest. Facebook kondigde tijdens zijn ontwikkelaarsconferentie F8 in 2019 al aan dat het werkte aan een nieuw ontwerp voor de desktopsite.

Update, 20.00: Verduidelijkt dat niet alle gebruikers al de optie voor het nieuwe ontwerp hoeven hebben omdat het om een gefaseerde uitrol gaat.

Oude ontwerp (links) en nieuwe ontwerp