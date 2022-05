Kernenergie staat weer in de aandacht. We moeten af van de broeikasgas producerende fossiele brandstoffen. En we willen niet afhankelijk zijn van aardgas dat plots schaars kan worden, bijvoorbeeld door een conflict. Zonne- en windenergie zijn een CO 2 -vrije en steeds betaalbaardere oplossing, maar de opwekking sluit niet altijd aan op de energievraag. Om ook ‘s nachts en op windstille momenten het licht te laten branden, zijn er energiebronnen nodig die op afroep kunnen leveren. Zonder kolen en gas kom je dan uit bij waterkracht, biomassa of kernenergie.

Kernenergie is niet de oplossing voor alles, maar het is een waardevolle toevoeging aan de energiemix die nodig is om verdere klimaatverandering tegen te gaan. Dat blijkt uit analyses van internationale organisaties, waaronder het International Panel on Climate Change van de Verenigde Naties en de International Energy Agency.