Oplossingen voor radioactief kernafval

Kerncentrales kunnen een waardevolle toevoeging zijn aan de energiemix. Ze wekken relatief veel energie op met weinig brandstof, hun CO 2 -uitstoot is minimaal en ze kunnen met een constant vermogen elektriciteit leveren. Geen wonder dat, nu er bovendien een gastekort dreigt, de overheid de kerncentrale in Borssele langer open wil houden en de deur openzet voor de bouw van twee nieuwe kerncentrales. Maar ja, dat afval …

Naast de hoge bouwkosten en de lange bouwduur, is het radioactieve restmateriaal een veelgenoemd nadeel van kernreactoren. Het materiaal in verbruikte splijtstofstaven van kernreactoren kan honderdduizenden jaren radioactieve straling blijven uitzenden. Al decennia lang bestuderen onderzoekers in verschillende landen manieren om op een veilige en technisch haalbare manier om te gaan met radioactief afval. Volgens sommigen is er ‘nog steeds geen oplossing gevonden om het radioactieve afval veilig en definitief weg te bergen’.

Een weergave van een geplande berging van het Zweedse SKB in Forsmark, zo'n 100km ten noorden van Stockholm.

Daar is Ewoud Verhoef, plaatsvervangend directeur van de Nederlandse Centrale Organisatie Voor Radioactief Afval, Covra, het niet mee eens: “We weten heel goed wat we ermee moeten doen.” Covra, dat sinds 2002 100 procent staatseigendom is, is in Nederland de enige erkende inzamelaar van radioactief afval. Covra slaat het afval nu tijdelijk op in Borssele. Over ruim honderd jaar zal het overgeplaatst worden naar een ondergrondse eindberging.

“Radioactief afval ondergronds opslaan is de beste methode om het bij mensen en de natuur weg te houden”, zegt Simon Hoff van SKB, het Zweedse bedrijf voor het beheer van nucleaire brandstof en afval. SKB kreeg afgelopen januari goedkeuring van de overheid voor een eindberging die ze willen gaan bouwen in Forsmark, ongeveer 2,5 tot 3 uur rijden ten noorden van Stockholm.

Is ondergrondse eindberging inderdaad een oplossing voor radioactief afval? Hoe ziet die opslag eruit? En zijn er alternatieven? Hierover sprak Tweakers met Ewoud Verhoef en Simon Hoff.