Wetenschappers weten met 192 lasers belangrijke stap voor kernfusie te bereiken

In de Amerikaanse National Ignition Facility zijn onderzoekers erin geslaagd voor het eerst een 'brandend plasma' te genereren. Dat is een belangrijke stap richting een fusiereactie die energie kan leveren. Het plasma werd gedurende korte tijd in stand gehouden met energie van de fusiereactie zelf.

Al jaren werken onderzoekers van diverse instituten aan een manier om energie op te wekken met kernfusie, waarbij lichtere elementen samensmelten tot een zwaarder element en daarbij een grote hoeveelheid energie vrijmaken. In de National Ignition Facility, een onderdeel van het Amerikaanse onderzoeksinstituut Lawrence Livermore National Laboratory, hebben onderzoekers een belangrijke stap gezet: de productie van brandend plasma. Om een fusiereactie in stand te houden zonder energie van buitenaf aan te voeren, moet het plasma zichzelf in stand kunnen houden met energie die vrijkomt van de fusiereactie. Dat is in het NIF gelukt.

De feitelijke experimenten met fusie werden al in november 2020 en februari 2021 gerealiseerd, met een experiment in 2021 dat een record aan energie opleverde. Nature publiceert de resultaten nu. Tijdens die fusiereactie kwam 1,3MJ aan energie vrij. Om dat in perspectief te zetten: 1,3MJ is ongeveer 0,36kWh en een gemiddeld huishouden verstookt dagelijks ongeveer 10kWh. Bovendien is de fusiereactie van het NIF nog lang niet energie-positief, aangezien er veel energie nodig is om de reactie op gang te brengen. Daartoe heeft het lab 192 lasers in dienst, die een klein pellet met deuterium en tritium comprimeren tot een temperatuur en druk bereikt wordt die fusie mogelijk maken. De lasers verbruikten voor de proef ongeveer 1,9MJ aan energie.

Het onderzoek aan het LLNL is niet direct bedoeld om een energiecentrale op basis van kernfusie te ontwikkelen, maar meer om inzicht te verkrijgen in de processen die tijdens, of kort voor, fusie optreden. Kernfusie wordt in meerdere onderzoekscentra onderzocht, waarbij wetenschappers ook proberen fusiereactoren voor energiecentrales te ontwikkelen. Een van de bekendste onderzoeksinstituten met het oog op dat laatste is ITER, in het zuiden van Frankrijk.