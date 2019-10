Google combineert Nest Wifi-router met speaker en Assistent

Google heeft een nieuwe bundel in zijn Wifi-reeks van netwerkapparaten aangekondigd. De Nest Wifi bestaat uit een router en een toegangspunt en Google heeft een Nest Mini-speaker en de Google Assistent geïntegreerd.

Volgens Google is de snelheid van de Nest Wifi verdubbeld ten opzichte van de in 2016 aangekondigde Google Wifi-router. Het gaat nog steeds om dualbandige netwerkapparaten met ondersteuning voor 802.11ac-wifi, maar dit keer gaat het om ac2200-hardware met 4x4 5GHz-ondersteuning in plaats van ac1200.

Het bedrijf claimt dat de combinatie van een Nest Wifi-router en -toegangspunt dekking biedt aan een oppervlak van maximaal 210 vierkante meter, maar niet duidelijk is hoe dit gemeten is en onder welke omstandigheden. Bij de eerste generatie Google Wifi gaf Google een dekking van 140 tot 280 m² op voor twee units. Het bereik is uit te breiden met extra toegangspunten. Een verschil ten opzichte van de eerste generatie is dat ethernetpoorten niet aanwezig zijn op de toegangspunten. Wel is er ondersteuning voor wpa3 toegevoegd.

De onderdelen bevatten dezelfde speaker als een Nest Mini en het systeem ondersteunt dan ook de Google Assistent. Dat opent onder andere de weg naar het opvragen van routereigenschappen zoals de internetsnelheid en maakt stembediening mogelijk, zoals het tijdelijk kunnen pauzeren van de verbinding voor gebruikers zoals kinderen. Led-verlichting aan de onderzijde geeft het ontvangen van spraakopdrachten weer en in het midden zit een 'privacyknop' voor het uitschakelen van de microfoon.

De installatie en bediening verloopt verder via de Home-app van Google. Daarmee kunnen gebruikers bijvoorbeeld een gastnetwerk opzetten, wachtwoorden delen en netwerkprioriteit geven aan verbonden apparaten. De speaker is onderdeel te maken van een groep om bijvoorbeeld door het hele huis dezelfde muziek te kunnen luisteren. Voor beveiligde verbinding met smarthomeapparaten voegt Google in de komende maanden Thread-ondersteuning toe.

Nest Wifi verschijnt dit jaar in acht landen waaronder, afgaande op de Google Store-pagina's, wel Duitsland maar niet Nederland en België. In de VS start de verkoop op 4 november. Alleen een toegangspunt kost 139 euro, een router 159 euro en een pakket met beide 259 euro.