Android-launchers gaan werken met gebaren zonder toegang tot systeemnavigatie

Launchers op Android zullen nooit meer volledige toegang tot systeemnavigatie krijgen. Dat zeggen medewerkers van de divisie van Google die aan de gebarenbesturing heeft gewerkt, in een podcast van de zoekgigant. Launchers krijgen wel toegang tot de gebarenbesturing zelf.

Melding bij activering gebarenbesturing

Vanwege de gebruikte api's en beveiliging is volledige toegang tot systeemnavigatie niet langer wenselijk, zeggen Chris Banes, Adam Cohen, Dan Sandler en Allen Huang van het onderdeel van Google dat aan de navigatie heeft gewerkt, in de Android Developers Backstage-podcast.

Launchers krijgen wel toegang tot de gebarenbesturing, wat nu op veel telefoons met Android 10 niet mogelijk is. Daarbij werken de vegen om naar huis te gaan, het gebaar met vegen en vasthouden om multitasking te openen en de gebaren die de terugknop vervangen, vanaf de zijkanten van het scherm.

Volledige toegang is onwenselijk, omdat de api's te diep in het systeem zitten. "Die api's zitten diep in het systeem en dan moeten we toegang geven tot allerlei zaken, zoals screenshots", aldus Cohen. Dat zit hem vooral in de integratie van multitasking, maar wat precies de beperkingen zijn, wordt niet duidelijk.

De Google-medewerkers benadrukken dat Android launchers van derden blijft ondersteunen. Ook zeggen ze dat Google de gebarenbesturing vanaf nu ongeveer gelijk zal houden. In de afgelopen jaren waren er veel veranderingen zichtbaar, maar vanaf nu zal het gaan om kleine tweaks. "Dit is nu hoe je door Android navigeert", aldus Cohen. Desondanks blijven de drie knoppen als optie beschikbaar in Android.