Teclast toont 11"-tablet met Tiger T618-processor

Teclast heeft de Teclast T50-tablet onthuld. Dit apparaat met een 11''-scherm draait op Android 11 en krijgt naar verluidt een Tiger T618-processor van Unisoc mee. De tablet van de Chinese fabrikant moet vanaf 19 oktober te koop zijn.

Volgens de productpagina op AliExpress moet het apparaat 180 dollar gaan kosten als de tablet later deze maand beschikbaar komt. Over een officiële Europese release wordt nog niet gesproken, maar het is wel mogelijk om de T50 via AliExpress te importeren.

De tablet heeft 8GB ram, 128GB geheugen, een resolutie van 1200x2000 pixels en een piekhelderheid van 350cd/m². Hij krijgt aan de achterkant een Sony-camera van 20 megapixel en aan de voorkant een sensor van 8 megapixel. Het apparaat moet 510g wegen en is 7,5mm dik. Verder heeft de Teclast T50 een accu met een capaciteit van 7500mAh, met ondersteuning voor 18W-snelladen. Voor het geluid wordt gebruikgemaakt van Teclasts Sweet 4-audiosysteem, waarbij er vier luidsprekers in de tablet zijn gebouwd, met allemaal een digitale eindversterkerchip.