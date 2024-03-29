Clouddienst Vultr past gebruiksvoorwaarden voor datagebruik aan na ophef

Clouddienst Vultr heeft zijn vernieuwde gebruiksvoorwaarden aangepast na hevige kritiek van gebruikers. In de voorwaarden stond dat het platform de rechten zou krijgen op alle gehoste content, waaronder muziek, beeldmateriaal en applicaties.

De gebruikersvoorwaarden waren in januari aangepast, maar gebruikers werden eerder deze week op de hoogte gebracht, schrijft The Register donderdag. Vultr vroeg de gebruikers om akkoord te gaan met wijzigingen via een pop-up in het configuratiescherm van Vultrs webclient. Hierop volgde een golf van kritiek, onder meer op Reddit. Gebruikers beklaagden zich onder meer over de onduidelijkheid van de clausules, die onder meer eisten dat Vultr 'voortdurende, onherroepelijke, royaltyvrije rechten krijgt op de gehoste inhoud'.

Vultr heeft de gebruikersvoorwaarden inmiddels aangepast en de omstreden clausules verwijderd. Ceo J.J. Kardwell zegt tegen The Register dat de passages betrekking hadden op berichten op klantenforums en niet op de inhoud op privéservers. "We gebruiken geen gegevens van gebruikers. Dat hebben we nooit gedaan en dat zullen we ook nooit doen. We nemen privacy en veiligheid zeer serieus. Het vormt de kern van wat we wereldwijd doen", aldus Kardwell. De ceo wijst er verder dat de passages al voor januari op deze manier waren verwoord. Toch zijn ze weggehaald en worden ze vervangen door 'passages met een duidelijker en versimpeld taalgebruik'.

Door Loïs Franx

Redacteur

Feedback • 29-03-2024 10:45 24

29-03-2024 • 10:45

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Reacties (24)

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Keyb 29 maart 2024 11:00
Hah en dan als CEO met de melding komen:
dat de passages betrekking hadden op berichten op klantenforums en niet op de inhoud op privéservers.
Terwijl je juridische omschrijving daar geen onderscheid in maakt. Ik weet eigenlijk niet wat ik erger vind. De domheid of onachtzaamheid. Enige waar hij van baalt is dat ze aan de schandpaal zijn gehangen.
The Zep Man @Keyb29 maart 2024 11:04
Hah en dan als CEO met de melding komen:

[...]
Het kan zijn dat ze de gebruiksvoorwaarden voor datagebruik van hun dienst met kopieer+plak-werk hadden overgenomen van wat genoemd werd voor hun klantforums. Als dat klopt dan is het knullig, maar niet per se kwaadaardig.

Door zulke knulligheid en ophef zou ik (als buitenstaander die verder niet bekend is met de materie, geschiedenis of de organisatie) wel mijn vraagtekens zetten bij het omarmen van een dergelijke partij.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 22:34]

Keyb @The Zep Man29 maart 2024 11:12
Ja, en dat is wat ik bedoel met ik weet niet wat ik erger vind. Kwaadaardigheid of domheid. Als je je voorwaarden met knip en plakwerk samenstelt. Nouja dan ben je af. ;)
The Zep Man @Keyb29 maart 2024 11:16
Precies. Het is het verschil tussen onbewust onbekwaam en bewust onbekwaam. Voor het aangaan van nieuwe relaties maakt dat geen verschil, want je gaat niet met een onbekwame partij in zee.

Als je al "hard" aan een relatie vast zit en je merkt dat de andere partij ergens onbewust onbekwaam is, dan ligt het aan de zwaarte daarvan wat je doet. Als het bekwaam maken minder energie kost dan de relatie vervangen, dan kan dat nog wel eens de moeite waard zijn. Bij bewust onbekwaam is er maar één pad, en dat is de relatie verbreken.

[Reactie gewijzigd door The Zep Man op 23 juli 2024 22:34]

Keyb @The Zep Man29 maart 2024 11:22
Eensch!
Janbraam @The Zep Man29 maart 2024 11:14
Door zulke knulligheid en ophef zou ik (als buitenstaander die verder niet bekend is met de materie, geschiedenis of de organisatie) wel mijn vraagtekens zetten bij het omarmen van een dergelijke partij.
En terecht, lijkt mij. Als tempo/tijd (=geld) voor een dergelijke organisatie belangrijker is dan al het andere...
djiwie @Keyb29 maart 2024 14:43
Als CEO ben je meestal geen jurist en vertrouw je voor dit soort dingen dus op wat de jurist/advocaat voorstelt. En de gemiddelde jurist beschrijft uit voorzorg liever iets wat veel te breed is dus kan best zijn dat dit inderdaad niet de bedoeling was. Vind het netjes dat het alsnog aangepast is.
kodak @djiwie29 maart 2024 16:50
Aangezien je duidelijk geen jurist hoort te zijn om te zien dat dit juist veel te ver ging is dat geen beste argumenten. Zeker niet aangezien de ceo juist verantwoordelijkheid heeft over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de voorwaarden om er als bedrijf aan te verdienen. Dus dat maakt het eerder juist behoorlijk ongeloofwaardig dat de ceo er geen weet van zou hebben gehad. Tenzij we gaan doen alsof een ceo onder verantwoordelijkheid verstaat dat juristen bepalen welk recht een bedrijf neemt om aan te verdienen, zonder dat de ceo daar tot in detail nadelen voor het bedrijf en zichzelf wil weten.
walkstyle 29 maart 2024 12:16
Ik krijg nu een andere popup met nieuwe voorwaarden die ik moest goedkeuren.

Volgens AI is het wel nu goed: Ja, de bestanden en inhoud die je via de services deelt, blijven jouw eigendom.
3raser @walkstyle29 maart 2024 13:19
Jij laat de voorwaarden controleren door een AI? In hoeverre is die AI in staat om de voorwaarden te begrijpen?
ASNNetworks @3raser29 maart 2024 14:24
Afhankelijk van het model wat je gebruikt: heel heel stuk beter dan de gemiddelde persoon.

[Reactie gewijzigd door ASNNetworks op 23 juli 2024 22:34]

walkstyle @3raser29 maart 2024 15:45
Waarom niet, iedereen weet dat men nooit voorwaarden leest omdat ze te lang zijn, AI is daarmee juist uitkomst, uiteraard moet je daarna wel ook zelf controleren.

Tweakers: Tweakers verzamelt persoonlijke informatie zoals e-mail en activiteiten voor accounts. Het deelt informatie met derden voor analyses en advertenties, beperkt het hergebruik van content en persoonsgegevens, kan sancties opleggen bij overtredingen en mag voorwaarden eenzijdig aanpassen zonder expliciete toestemming.

KPN: KPN kan abonnementen automatisch omzetten naar onbepaalde tijd na de minimumduur, wijzigt diensten voor technische aanpassingen, heft diensten op bij netwerkveranderingen, beperkt gebruik van telefoonnummers voor specifieke doeleinden, en vraagt vooruitbetaling bij twijfel over betalingen.

[Reactie gewijzigd door walkstyle op 23 juli 2024 22:34]

CopyCatz 29 maart 2024 10:50
Company name checks out.
Bor Coördinator Frontpage Admins / FP Powermod 29 maart 2024 10:59
In de voorwaarden stond dat het platform de rechten zou krijgen op alle gehoste content, waaronder muziek, beeldmateriaal en applicaties.
De intenties zijn duidelijk. Ik zou hier, ook na aanpassing van de voorwaarden, met een enorm grote boog omheen lopen.
Verwijderd 29 maart 2024 11:48
Ik neem deze bedrijf al een tijdje niet serieus meer. Een paar jaar terug had ik daar een account geopend en kreeg 100 dollar start tegoed. Vervolgens ging ik een simpele Linux server opzetten. Aangezien ik weinig resources nodig had was het dus een hele goedkope server van 5 dollar o.i.d.
Op een gegeven moment werd na een paar weken mijn server en mijn account zomaar gestopt. Het kwalijke was dat ik op dat moment ook geen backup van mijn bestanden kon maken.

Maar ik had wel de volgende e-mail ontvangen:
"Due to recent activity on your account, our billing department requests additional information to verify your account.

Please login to your account and complete the following form at https://my.vultr.com/billing/auth_form/

The following will be required to complete the form for verification sufficiently:
1. A photo of your government ID (showing a name and photo only) and
2. A partial photo of the credit card linked to the account (showing the last four numbers & name only).

Let us know if you need additional assistance with these documents. Your prompt attention to this matter is sincerely appreciated."

Nou ben ik geen fan van verspreiden van de kopie van mijn ID, bovendien stond mijn persoonlijke creditcard daar ook geverifieerd. Daarom vroeg ik of ik uit eigen veiligheid een watermerk op de ID kon plaatsen, maar dat mocht absoluut niet. Uiteindelijk werd op mijn verzoek de server wel tijdelijk vrijgegeven zodat ik mijn bestanden nog kan redden. Maar de manier waarop ze toen met me als klant zijn omgegaan heeft een nare smaak achtergelaten.
Llopigat @Verwijderd2 april 2024 07:45
Ik ben zelf erg tevreden met Scaleway. Goedkope servers (met name de stardust soort, waar je er maar 3 van kan nemen, dat wel!), onbeperkte bandbreedte en prima support die je via slack kan bereiken. En je steunt een Europese industrie. Ook nooit geneuzel gehad over identificatie, waar bijv. Hetzner in Duitsland wel erg over zeurt. Ik had daar een vergelijkbare discussie over het onleesbaar maken van mijn BSN, uiteindelijk na het delen van de pagina van de rijksoverheid die oproept dit te doen gelijk gekregen van ze maar het liet me ook een nare nasmaak achter en ik ben er ook weer snel vertrokken.

En het is veel goedkoper dan DigitalOcean bijvoorbeeld. Vultr nooit geprobeerd.

PS Ben geen aandeelhouder ofzo, ik doe helemaal niet in aandelen, maar gewoon een tevreden klant.

[Reactie gewijzigd door Llopigat op 23 juli 2024 22:34]

Verwijderd 29 maart 2024 10:55
Vergelijkbaar platform als Linode en DigitalOcean.
Master FX @Verwijderd29 maart 2024 10:58
Wat bedoel je daarmee? Dat ze dezelfde diensten aanbieden of er dezelfde praktijken op na houden?
Janbraam @Master FX29 maart 2024 11:11
Ze bieden dezelfde services aan (de eerste).
bones @Verwijderd31 maart 2024 08:56
Moet zeggen dat Vultr qua performance de betere is. Heb een e-commerce applicatie op alle grote cloudproviders getest en Vultr is het snelste. Zelfs sneller dan Amazon/google.
kuurtjes 29 maart 2024 13:59
Kan het zijn dat in sommige landen, doordat sommige mensen dus gewoon op "OK" hebben geklikt, Vultr nu dus gewoon alle data die op dat moment aanwezig was van hun kan gebruiken?

[Reactie gewijzigd door kuurtjes op 23 juli 2024 22:34]

HollowGamer 29 maart 2024 14:34
De reden is niet: 'We zien mensen/bedrijven weglopen van onze services, en we moeten nu oppassen voordat we niemand meer over hebben?'

Genoeg alternatieven als in DO. Deze partij zal ik niet missen. :)
jpsch 29 maart 2024 15:53
Stelletje aasgieren daar bij dat bedrijf.

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