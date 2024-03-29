Clouddienst Vultr past gebruiksvoorwaarden voor datagebruik aan na ophef

Clouddienst Vultr heeft zijn vernieuwde gebruiksvoorwaarden aangepast na hevige kritiek van gebruikers. In de voorwaarden stond dat het platform de rechten zou krijgen op alle gehoste content, waaronder muziek, beeldmateriaal en applicaties.

De gebruikersvoorwaarden waren in januari aangepast, maar gebruikers werden eerder deze week op de hoogte gebracht, schrijft The Register donderdag. Vultr vroeg de gebruikers om akkoord te gaan met wijzigingen via een pop-up in het configuratiescherm van Vultrs webclient. Hierop volgde een golf van kritiek, onder meer op Reddit. Gebruikers beklaagden zich onder meer over de onduidelijkheid van de clausules, die onder meer eisten dat Vultr 'voortdurende, onherroepelijke, royaltyvrije rechten krijgt op de gehoste inhoud'.

Vultr heeft de gebruikersvoorwaarden inmiddels aangepast en de omstreden clausules verwijderd. Ceo J.J. Kardwell zegt tegen The Register dat de passages betrekking hadden op berichten op klantenforums en niet op de inhoud op privéservers. "We gebruiken geen gegevens van gebruikers. Dat hebben we nooit gedaan en dat zullen we ook nooit doen. We nemen privacy en veiligheid zeer serieus. Het vormt de kern van wat we wereldwijd doen", aldus Kardwell. De ceo wijst er verder dat de passages al voor januari op deze manier waren verwoord. Toch zijn ze weggehaald en worden ze vervangen door 'passages met een duidelijker en versimpeld taalgebruik'.