Titel Tom Clancy's The Division 2 Platform Windows, PlayStation 4, Xbox One Ontwikkelaar Diverse Ubisoft-studio's Uitgever Ubisoft Releasedatum 15 maart 2019

Het was natuurlijk een goed bedoeld grapje: 'speel The Division 2 en kom erachter hoe een échte shutdown van de regering eruitziet', viel te lezen in een promotionele e-mail vanuit Ubisoft. Toen er daarna ophef over ontstond - de Amerikaanse shutdown raakt immers duizenden, zo niet miljoenen Amerikanen - wist de Franse uitgever niet hoe snel hij excuses moest maken. Best lullig, want Ubisoft had een punt. Hoe vervelend de huidige politieke situatie in de Verenigde Staten ook is, Tom Clancy's The Division 2 laat inderdaad zien wat er zou kunnen gebeuren als de macht van de regering op een goed moment volledig weg is en de straten van grote steden worden overgenomen door bewapende groeperingen.

The Division 2 is logischerwijs de opvolger van Tom Clancy's The Division. In dat spel maakten we mee hoe New York na de uitbraak van een dodelijk virus veranderde in een groot oorlogsgebied. Groepen criminelen en allesvernietigende 'cleaners' maakten de straten onveilig die jij als lid van 'The Division' weer veilig moest zien te krijgen. Als lid van deze speciale divisie was je, zo leerden we in het spel, de laatste verdedigingslinie van de overheid. The Division bestond uit ogenschijnlijk normale burgers die bij een dreigende ramp zouden moeten worden geactiveerd. Dat begon dus in het eerste spel, maar het tweede deel lijkt pas echt te tonen hoe precair de situatie is.

Met de verhuizing naar Washington DC maken we namelijk ook een sprongetje richting de toekomst. Er zijn zeven maanden verstreken, als leden van de Division in Washington aankomen nadat andere divisieleden vanuit die stad een noodsignaal hebben verzonden. Waarom ze dat deden, is niet helemaal duidelijk, al is wel bekend dat de stad diep in de problemen zit. Er zijn verschillende bewapende facties die delen van de stad in hun greep houden. Deze facties voeren continu oorlog met elkaar, over die gebieden en de voorzieningen die er nog zijn te vinden. Een klein groepje dat de regering trouw is, houdt er nog stand en probeert burgers te beschermen, maar gemakkelijk is dat niet. Tot overmaat van ramp is het Division-netwerk ook nog offline, waardoor minder informatie beschikbaar is dan je zou willen.

Downtown Washington DC

Aan de leden van de Division - jij en je eventuele team dus - de taak om orde te scheppen in deze urban chaos. Dat laatste kwam heel sterk over, tijdens onze meest recente speelsessie met The Division 2. Het stuk dat we op de E3 speelden, toonde wat meer open gameplay in een groter, open gebied dan we in het eerste spel zagen. Deze nieuwe sessie nam ons mee naar de straten van downtown Washington DC, wat zich beter laat vergelijken met wat we in New York zagen. Toch is de sfeer helemaal anders. In New York hing een beklemmende, nare sfeer. Logisch, de lijken waren nog niet eens opgeruimd. Washington DC is duidelijk verder dan New York was. Achtergelaten auto's of andere obstakels zijn al deels begroeid. Gebouwen zijn al lang en breed leeggehaald, en her en der hebben de diverse groeperingen die in de stad de baas zijn checkpoints gebouwd om vijanden aan te kunnen pakken.

Al in onze speelsessie van een paar uur bleek dat het kiezen van een goede route tussen al deze gevaren door soms veel verschil kan maken. Je kunt checkpoints of vijandelijke patrouilles omzeilen om het jezelf wat gemakkelijker te maken. De gevaren opzoeken en zo Washington DC schoonvegen is natuurlijk ook een optie. Dat was ook wat het team waarin wij speelden meestal deed. Dat team vonden we trouwens door ons bij andere spelers te voegen, in de 'social zone' nabij een van de centrale hubs in het spel. Net als in de eerste The Division heb je de keuze of je de missies alleen of in teamverband wilt uitvoeren. Toch kregen we dit keer nog meer het idee dat het de bedoeling is dat je The Division 2 wel degelijk coöperatief speelt, net zoals dat in games als Destiny en Anthem het geval is.