Facebook test manier om gelezen berichten opnieuw te bekijken

Facebook is bezig met het testen van een weergave waarin tabs verschillende soorten feeds tonen, waaronder een feed met eerder gelezen posts. Twitter-gebruiker Jane Wong heeft daarvoor aanwijzingen gevonden in de code van de Android-app.

Facebook is deze weergave intern aan het testen, zo meldt Jane Manchun Wong op basis van haar bevindingen en bevestigd door een woordvoerder aan TechCrunch. Het bedrijf zegt dat het overweegt om de nieuwe weergave ook extern te testen, maar of en wanneer dat gaat gebeuren, is niet bekend.

Wong heeft een screenshot gemaakt van de nieuwe weergave, waarbij gebruikers de mogelijkheid krijgen om de op een Facebook-algoritme gebaseerde categorie van relevantste berichten in te ruilen voor een tabblad met posts op basis van een omgekeerde chronologische volgorde of een tabblad van berichten die de gebruiker al eerder heeft gezien. Dat laatste kan op de desktop overigens al.

Alexandru Voica van Facebook bevestigt op Twitter dat zijn bedrijf bezig is met deze test om het eenvoudiger te maken om berichten te vinden die gebruikers al eerder hebben gelezen. Hij benadrukt dat het nu al mogelijk is om de Facebook News Feed chronologisch te bekijken.