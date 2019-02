Smartphones van Nuu Mobile komen uit in de Benelux

Nuu Mobile brengt zijn smartphones uit in de Benelux. De fabrikant bestaat sinds 2010 en is ontstaan uit een samenwerking tussen twee bedrijven uit Hongkong en de Verenigde Staten. Er verschijnen vier telefoons, met prijzen van 60 tot 200 euro.

De vier smartphones die Nuu Mobile uitbrengt in de Benelux, hebben MediaTek-socs en drie modellen draaien nog op een Android 7-uitgave. De G3 is het topmodel, met een Helio P25-octacore, 4GB ram en een 5,7"-scherm met gebogen glas en een resolutie van 1440x720 pixels. Het toestel heeft 64GB opslagruimte en een 3000mAh-accu. De blauwe versie draait Android 7.1.1, maar er is ook een nieuwe, rode variant met Android 8.0. Volgens een persbericht is de adviesprijs 270 euro, maar beide toestellen staan bij Bol.com voor 199 euro.

Er komt ook een G2-variant. Die heeft een 6"-scherm met een hogere resolutie van 2160x1080 pixels en een grotere 4000mAh-accu. In dit toestel met Android 8.0 zit een MT6750-octacore, 4GB ram en 64GB flashopslag. Wat die versie gaat kosten in de Benelux, is nog niet duidelijk.

Verder brengt Nuu Mobile de M2 en M3 uit. Deze budgettoestellen, die voor 60 en 79 euro te koop staan, draaien op Android 7.0 en hebben een MT6737-quadcore-soc. Het M3-model heeft 3GB ram en 32GB opslagruimte. De M2 is er in uitvoeringen met 2 of 3GB en 16 of 32GB flashopslag. De M3 heeft een 5,5"-lcd met een resolutie van 1280x720 pixels; de M2 heeft een 5"-scherm met diezelfde resolutie.

De telefoons van Nuu Mobile zijn in andere landen al langer te koop. Tom's Guide plaatste vorig jaar een review van de G3 en beoordeelde dat toestel als matig. Minpunten zijn het gebrek aan een 3,5mm-aansluiting en een matige camerakwaliteit. De accuduur is wel goed volgens de website.

Op het Mobile World Congress kondigt Nuu Mobile een nieuw topmodel aan: de G4. Die telefoon werd ook al getoond tijdens de CES begin dit jaar. De G4 krijgt een 6,2"-scherm met een inkeping en een resolutie van 2246x1080 pxiels, blijkt uit een artikel van Android Guys. Het toestel zal op Android 9 draaien. Wanneer de G4 in de Benelux verschijnt, is nog niet bekend.