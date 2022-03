Dell introduceert Dual Charge Dock-USB-C-laptopdock met ingebouwde Qi-lader

Dell heeft het Dual Charge Dock getoond, een dockingstation dat een laptop van energie kan voorzien en een smartphone met de Qi-standaard draadloos kan opladen. Het dock komt vanaf mei beschikbaar en kost 402 euro.

Het Dual Charge Dock is een regulier laptopdock, vergelijkbaar met andere Dell-laptopdocks, maar heeft daarnaast een schuin paneel aan de voorkant waar een telefoon op kan rusten. Dit paneel heeft een stoffen bovenlaag en een uitstulping aan de onderkant, waardoor een telefoon niet wegschuift. Onder die stoffen laag zit de Qi-draadloze-lader, die een smartphone of oortjes met maximaal 12W kan opladen.

Aan de achterkant van het dock zit daarnaast een vaste USB-C-kabel, die een laptop met 90W kan opladen. Verder zijn er een DisplayPort 1.4- en een HDMI 2.1-poort waardoor twee schermen aangesloten kunnen worden. Volgens Dell is het zijn eerste dock met een HDMI 2.1-poort. Daarnaast zijn er vier USB-A-poorten en is er een enkele USB-C-poort. Apparaten kunnen ook met die USB-poorten worden opgeladen. Met USB-A gaat dit tot maximaal 4,5W; bij USB-C kan het dock tot 15W energie leveren.

Dells Dual Charge Dock HD22Q is vanaf 12 mei beschikbaar en kost in de VS 368,99 dollar, omgerekend en met btw is dat 402 euro. Of het dock ook naar de Benelux komt, is niet bekend.