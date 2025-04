Redux Gaming maakt een doorstart na het faillissement eerder dit jaar. Dat hebben twee van de oprichters bekendgemaakt. Het bedrijf is van plan om alle voor het faillissement bestelde producten nog te gaan leveren.

De doorstart is mogelijk doordat een van de oprichters Redux Gaming met een andere bv heeft overgenomen, zeggen de twee oprichters. Het Nederlandse bedrijf zet de komende tijd vijf procent van de omzet opzij om wel betaalde en niet geleverde bestellingen alsnog te leveren. Daarbij gaat het alleen om bestellingen waarvan klanten het geld niet hebben teruggekregen. Dat zouden bestellingen zijn die klanten via overschrijving, iDeal en Bancontact hebben betaald.

De bedoeling is dat alle bestellingen binnen een jaar alsnog worden uitgeleverd. De webshop is inmiddels weer online en klaar om te leveren. Wel gaat Redux Gaming kleiner verder; het heeft voorlopig alleen klantenservice via e-mail. Daarnaast gaan er ongeveer vijf mensen werken bij het bedrijf en is het assortiment kleiner dan voorheen.

Redux, of eigenlijk eigenaar Smart Computing BV, ging eind mei failliet. Het bedrijf nam toen al enkele weken geen bestellingen meer aan. Het bedrijf zei al snel een doorstart te willen maken.