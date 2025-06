The New York Times stuurt takedownverzoeken naar makers van Wordle-klonen

The New York Times heeft een reeks DMCA-takedownverzoeken ingediend bij makers van Wordle-klonen op GitHub. De Amerikaanse krant claimt dat het eigenaar is van de merknaam van het spel, maar ook van bepaalde gameplayelementen waar sommige Wordle-klonen gebruik van maken.

Wordle

Uit de takedownverzoeken die de redactie van 404 Media kon inkijken, blijkt dat The New York Times niet enkel naar het speelraster van het puzzelspel verwijst, maar ook naar het toetsenbord en de groene en de gele vakjes in het spel. De kleur geel geeft aan dat er een juiste letter werd geraden, maar dat deze niet op de correcte plaats staat. De kleur groen geeft aan dat er een juiste letter werd geraden en deze ook op de correcte plaats staat.

Uit een post op HackerNews blijkt dat heel wat ontwikkelaars van een Wordle-kloon ondertussen een takedownverzoek hebben ontvangen. De Amerikaanse krant heeft ook een verzoek naar de ontwikkelaar van Reactle gestuurd. Dat was een opensource repository op GitHub waarmee gebruikers hun eigen Wordle-klonen kunnen draaien en maken. Volgens de krant begonnen er door deze repository namaakversies van het woordspel op ‘honderden’ websites te verschijnen.

De Amerikaanse krant The New York Times heeft Wordle begin 2022 aangekocht voor meer dan een miljoen dollar. Het woordspelletje is nadien gratis gebleven.