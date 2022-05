Nintendo laat 379 fangames verwijderen van Game Jolt met takedownverzoek

In totaal zijn 379 Nintendo-fangames verwijderd van de populaire gamecommunity Game Jolt, nadat het platform te maken kreeg met een DMCA-verzoek van Nintendo. Volgens Nintendo maken de games inbreuk op zijn intellectueel eigendom en handelsmerken.

Het verzoek om de games te verwijderen is door Yaprak DeCarmine, een mede-oprichter van Game Jolt, gepubliceerd op GitHub. Daarop is te zien dat Nintendo een waslijst aan url's noemt die allemaal staan voor de verschillende games die volgens het Japanse bedrijf inbreuk maken. In de brief staat het verzoek om de publieke toegang tot deze url's uit te schakelen. Dat is inmiddels gebeurd; de verschillende url's leiden nu tot een page not found-melding op de website van Game Jolt.

Volgens Nintendo maken de games onder meer inbreuk op handelsmerken van games als Super Smash Bros, Pokémon en The Legend of Zelda. Het bedrijf zegt dat een flink aantal van de 379 games afbeeldingen van Nintendo-personages, of op andere wijze op ongeautoriseerde wijze elementen uit bestaande Nintendo-games gebruiken of kopiëren. Games Jolt zou daar ook financieel baat bij hebben, stelt Nintendo. Daarbij stelt de Japanse fabrikant dat 'gebruik van de auteursrechtelijk beschermde materialen' waarschijnlijk niet de goedkeuring heeft van de rechthebbende of in lijn is met de relevante wet- en regelgeving. Het bedrijf zegt op basis daarvan dat het het op prijs zou stellen als alle inbreukmakende content wordt verwijderd.

Game Jolt is een website voor indiegames, waar gebruikers hun zelfgemaakte games kunnen uploaden. Het is een vrij grote en actieve community waar veel Nintendo-fans actief zijn. Op de website laat menig gebruiker zijn ongenoegen blijken over deze stap van Nintendo. Zo is er een gebruiker die klaagt dat Nintendo eerder al emulators verbood voor het spelen van games op consoles die al helemaal niet meer te verkrijgen zijn, en dat vervolgens de muziek aan de beurt was. De gebruiker stelt dat het verzoek om de indiegames te verwijderen misbruik van de DMCA -wet is, en dat mensen er veel werk in hadden zitten en dat veel mensen er plezier aan beleefden. Ook een ontwikkelaar laat zijn ongenoegen over de Nintendo-praktijken blijken.

Nintendo staat erom bekend dat het erg actief is in het beschermen van zijn handelsmerken en intellectueel eigendom en het gaat vaak over tot DMCA-verzoeken om de in hun ogen inbreukmakende content ergens te laten verwijderen. Het is ook niet de eerste keer dat het bedrijf specifiek Game Jolt op de korrel neemt. In 2016 dwong Nintendo de site al om 562 fangames offline te halen.