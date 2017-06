Door Julian Huijbregts, woensdag 14 juni 2017 15:22, 21 reacties • Feedback

Konami heeft bekendgemaakt dat de eerste Metal Gear-game sinds het vertrek van geestelijk vader Hideo Kojima wordt uitgesteld. Metal Gear Survive had dit jaar uit moeten komen, maar dat zal begin 2018 worden.

Konami heeft het uitstel bevestigd tegenover gamewebsite Polygon op de E3-gamebeurs. Volgens de uitgever komt de game een aantal maanden later op de markt om het ontwikkelteam de tijd te geven om de game goed af te werken. De game zal uitkomen op Steam, en voor de PlayStation 4 en Xbox One.

In augustus vorig jaar kondigde Konami de komst van Metal Gear Survive aan. Het verhaal van Metal Gear Survive speelt zich af in een alternatieve realiteit, na de gebeurtenissen van Metal Gear Solid V: Ground Zeroes. De game krijgt een co-opmodus voor vier spelers en er is ook een singleplayermodus.

Het is de eerste game in de Metal Gear-serie waarbij Hideo Kojima niet is betrokken. De bedenker van de serie verliet Konami eind 2015 en werkt inmiddels met zijn eigen productiebedrijf in samenwerking met Sony aan een nieuw project, dat exclusief voor de PlayStation 4 zal verschijnen.

Aankondigingstrailer van Metal Gear Survive