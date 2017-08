Het is inmiddels al bijna twee jaar geleden dat Metal Gear Solid V: The Phantom Pain verscheen, voor de PlayStation 4. Dit laatste kunstwerk dat ontwikkelaar Hideo Kojima onder de vlag van Konami maakte geldt tot op de dag van vandaag als een van de beste tactische spionagegames ooit. Het is logisch dat Konami graag nog even voortborduurt op dat succes, en gamers zullen er niet bepaald rouwig om zijn dat er meer Metal Gear aan zit te komen. Of Konami zonder inmenging van de grootmeester zelf in staat is om een net zo hoogwaardig product neer te zetten, is echter nog even de vraag.

Gespeeld op: Xbox One

Verschijnt ook voor: pc, PlayStation 4

De mazzel voor Konami is wel dat de vergelijking tussen games 'met' en 'zonder' Kojima voorlopig nog niet hoeft te worden gemaakt. De eerste 'Kojima-loze' Metal Gear is Metal Gear Survive, een heel ander type game dan de Phantom Pain. Metal Gear Survive is, zoals de naam al doet vermoeden, een game die gericht is op overleven, en wel in een ander universum. De overblijfselen van Mother Base worden samen met wat soldaten door worm holes opgezogen en in een ander universum achtergelaten. Dat universum blijk vol te zitten met zombie-achtige wezens, de wanderers. Het is dus zaak voor de soldaten om zich zo snel mogelijk te wapenen tegen de aanvallen van die domme, maar gevaarlijke wezens.

Centraal bij het 'zorgen dat je dit vijandige universum kunt overleven' staat het vormgeven van je eigen personage en je basis. De constante groei daarvan wordt bewerkstelligd in zowel singleplayer als multiplayer. In beide spelmodi pluk je de vruchten van wat je eerder in andere spelmodi hebt gedaan. Metal Gear Survive schotelt spelers een open wereld voor die ze in principe vrij kunnen ontdekken. Hoe verder je van je basis bent, hoe gevaarlijker de wereld is. Dat zit hem niet alleen in de wezens die je tegenkomt, maar ook in de omstandigheden die niet voor mensen zijn gemaakt. Onderdeel van het proces is dus dat je je eigen uithoudingsvermogen en weerbaarheid verbetert. Tegelijkertijd bouw je ook je basis uit, wat de nodige bonussen oplevert.

Het uitbouwen van je basis en het opbouwen van je eigen capaciteiten is een spel van blueprints en grondstoffen. De blueprints of recipes stellen je in staat iets nieuws te maken, mits je de benodigde spullen ervoor hebt. Die spullen verdien je door missies uit te voeren, zowel in je eentje als in een team, maar je kunt ze ook gewoon in de spelwereld vinden door een wandeling buiten je basis te maken. Hoe verder je avonturiert, hoe beter de loot is. Het loont dus om ervoor te zorgen dat je steeds verder kunt komen en steeds langer weet te overleven. Op die manier zul je in je basis uiteindelijk allerlei voorzieningen opbouwen die mensen nodig hebben om te overleven. Dat begint met dingen om je basis te verdedigen, maar er hoort ook bij dat je voor voedsel zorgt door planten te verbouwen en dieren te houden.