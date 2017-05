Door Bauke Schievink, zaterdag 20 mei 2017 11:21, 2 reacties • Feedback

Google heeft de mogelijkheid vrijgegeven om Instant Apps voor Android, applicaties die gedraaid kunnen worden zonder te installeren, te ontwikkelen. Ontwikkelaars worden aangemoedigd om Instant Apps te maken naast hun bestaande app.

Op zijn ontwikkelaarssite roept Google ontwikkelaars op om te beginnen met het ontwikkelen van Instant Apps voor Android. De internetgigant heeft een stappenplan online gezet waarmee applicatiemakers van hun bestaande app een Instant App kunnen maken, waardoor eigenaren van een Android-apparaat de software kunnen draaien zonder deze te hoeven installeren. Instant Apps zijn vanwege de onderliggende technische vereisten alleen beschikbaar vanaf Android 6.0. Google belooft ontwikkelaars dat zij hun standaardapplicatie en de Instant App-variant gelijktijdig kunnen onderhouden.

Volgens Android Police zijn de eerste Instant Apps die eigenaren van een Android-apparaat kunnen gebruiken, gedemonstreerd tijdens een sessie op de ontwikkelaarsbijeenkomst Google I/O. Het gaat daarbij onder andere om applicaties van Periscope, Vimeo en een applicatie van The New York Times waarmee kruiswoordpuzzels zijn te maken. De applicaties zouden moeten verschijnen in de Play Store, maar het lijkt erop dat nog niet iedereen de beschikking ertoe heeft. Volgens Android Police zijn tevens een aantal van de beschikbaar gestelde Instant Apps nog niet functioneel.

Eerder dit jaar activeerde Google al de mogelijkheid om gebruik te maken van Instant Apps, na vorig jaar op Google I/O de nieuwe functionaliteit al te hebben aangekondigd.