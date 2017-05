Door Sander van Voorst, donderdag 18 mei 2017 14:09, 2 reacties • Feedback

Joomla heeft een patch uitgebracht voor zijn contentmanagementsysteem. Daarmee dicht het een lek waarmee een aanvaller via sql-injectie bijvoorbeeld sessies van ingelogde gebruikers kan overnemen.

Het lek is ontdekt door beveiligingsbedrijf Sucuri, dat een analyse heeft gepubliceerd. Daarin schrijft Sucuri dat het lek vrij eenvoudig te misbruiken is zonder dat er verhoogde rechten nodig zijn. Door van de sql-injectie gebruik te maken, zou een aanvaller bijvoorbeeld gehashte wachtwoorden buit kunnen maken of de sessie van een ingelogde beheerder kunnen overnemen. Op die manier is het uiteindelijk mogelijk om volledige toegang te verkrijgen.

Het lek met kenmerk CVE-2017-8917 is te gebruiken door bepaalde parameters toe te voegen aan de url. De kwetsbaarheid is aanwezig in versie 3.7 van het contentmanagementsysteem. In een eigen bericht laat Joomla weten dat het lek is gedicht in versie 3.7.1. en raadt het gebruikers aan om zo snel mogelijk een update uit te voeren. Volgens W3Techs maakt 3,3 procent van alle websites gebruik van Joomla; in 28 procent van de gevallen gaat het om WordPress.