Een Noord-Koreaans bedrijf heeft een nieuwe tablet gepresenteerd. De naam daarvan zal veel mensen ook in het westen bekend voorkomen. Ryonghung heeft zijn nieuwste tablet namelijk de naam meegegeven die Apple zijn tablets ook geeft: iPad.

De iPad van Apple is niet officieel te koop in het communistische land, maar bedrijven - die allemaal eigendom zijn van de staat - kunnen we tablets uitbrengen. Ryonghung heeft volgens NKNews de naam gebruikt tegen de regels van Apple in. Apple heeft niet gereageerd op de aankondiging.

De specs zijn net iets anders dan die van Apples tablets. De tablet heeft een niet nader genoemde quadcoreprocessor met een maximale kloksnelheid van 1,2GHz, bijgestaan door een werkgeheugen ter grootte van 1GB. De opslag, die de advertentie aanprijst als 'hard disk', heeft een capaciteit van 8GB. Dat is vermoedelijk voldoende voor de 40 apps die er zijn voor de tablet.

'De iPad beschikt over een stabiel besturingssysteem'. Een tablet als de Ryonghung iPad is mogelijk, omdat het land niet veel opheeft met copyrightclaims van westerse bedrijven. Het is bovendien niet voor het eerst dat in Noord-Korea goed naar Apple gekeken wordt. Het Noord-Koreaanse besturingssysteem Red Star OS doet ook ergens aan denken.