Door Arnoud Wokke, donderdag 1 juni 2017 14:23, 8 reacties • Feedback

Submitter: HtheB

Een ontwikkelaar heeft een methode gevonden om een 'gebrickte' 3DS te herstellen met behulp van een magneetje. De methode is nog niet uit, maar de ontwikkelaar zegt dat Nintendo de gebruikte exploit niet kan verhelpen met een software-update.

De truc werkt, omdat de bootrom van de 3DS pas vanaf nand start na een check of de gebruiker een bepaalde toetscombinatie indrukt terwijl het apparaat in slaapstand staat. Die slaapstand is normaal alleen te bereiken door de 3DS dicht te doen, maar door het magneetje over de B-knop te plaatsen, denkt het apparaat dat het in slaapstand staat. Door vervolgens Start-Select-X in te drukken, is het mogelijk te booten vanaf een geheugenkaart, staat in het topic op GBATemp.

De ontwikkelaar heeft de software voor het unbricken van 3DS-handhelds nog niet vrijgegeven, omdat hij eerst wil dat de installer makkelijk werkt en dat de software compatibel is met zoveel mogelijk verschillende kaartjes. Bij de 2DS is het magneetje niet nodig, omdat die een schuifje heeft om de handheld in slaapstand te zetten.

Een brick treedt vaak op, omdat de firmware op het nandgeheugen corrupt is en daardoor niet meer opstart. Door een besturingssysteem te starten vanaf de geheugenkaart is het mogelijk om de 3DS weer te gebruiken. Op die manier kunnen gebruikers ook aangepaste firmware installeren, zo zegt de ontwikkelaar. Het is nog niet bekend wanneer de software om de magneettruc uit te voeren online zal verschijnen.