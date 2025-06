Voor de gemiddelde tweaker is Xiaomi welbekend als leverancier van producten die soms verrassend goedkoop zijn. De laatste jaren probeert het merk een wat hoger segment op te zoeken, althans voor de smartphones, waarmee het ooit begon. Het huidige topmodel, de Xiaomi 14 Ultra, moet het bijvoorbeeld niet hebben van de lage prijs, maar van bijzondere specificaties. Zo heeft de hoofdcamera een veel grotere sensor dan de meeste andere smartphones van dit moment.

Tussen de tientallen toestellen die Xiaomi per jaar maakt, zitten er evengoed genoeg modellen die het zoals vanouds wél wat meer van hun prijs moeten hebben. In het (semi)high-end segment is dat de T-serie, waarvan we in deze review de nieuwe 14T en 14T Pro bekijken. Het duo voegt zich bij de Xiaomi 14 en Xiaomi 14 Ultra van begin dit jaar, wat de high-end modellen in Xiaomi's line-up zijn. De T-serie staat gerangschikt ónder die genummerde toestellen als het gaat om de prijs en prestaties. Je zou dat kunnen vergelijken met wat Samsung doet met zijn Fan Edition-smartphones, zoals de onlangs op Tweakers besproken Galaxy S24 FE.

Xiaomi 14T (links) en Xiaomi 14T Pro

Toen de Xiaomi 14T en 14T Pro vorige maand uitkwamen in de Benelux, bedroeg de officiële vanafprijs 649 euro voor de 14T en 899 euro voor de 14T Pro. In de Black Friday-periode is de prijs van dit tweetal met een noodgang gekelderd: de 14T is nu te vinden voor 499 euro, terwijl de 14T Pro begint bij 685 euro.

Op het eerste gezicht krijg je voor die midrangeprijs een toestel dat zich bijna kan meten met een high-end smartphone. Bijna, want Xiaomi heeft her en der wat besparingen doorgevoerd om de toestellen goedkoper te maken. Waar Samsung voor de FE-serie bijvoorbeeld (bijna) dezelfde soc gebruikt als voor de high-end modellen, hebben de 14T en 14T Pro op papier een wat tragere chip. Dat geldt zeker voor de 14T, met een MediaTek Dimensity 8300 Ultra-soc uit de hogere middenklasse. Beide smartphones beschikken evengoed over een scherp 1220p-oledscherm, een IP68-waterdichte behuizing, een grote 5000mAh-accu en een royale hoeveelheid opslag en werkgeheugen. Ook hetzelfde als bij de topmodellen is de Leica-merknaam op het camera-eiland. De 14T Pro bevat bovendien dezelfde beeldverwerking als de topmodellen, maar ook het camerasysteem van de gewone 14T mag er zijn, met een telecamera die je zeker voor minder dan 500 euro niet altijd mag verwachten.

In deze review zoeken we uit wat de verschillen zijn tussen de Xiaomi 14T en 14T Pro. Hoe goed scoren de twee smartphones in de praktijk en ten opzichte van gelijk geprijsde modellen van andere fabrikanten, en welke van de twee toestellen kun je het beste kopen?