'Onderzoekers kopen prototypes iPhones om kwetsbaarheden iOS te vinden'

Beveiligingsonderzoekers kopen prototypes van 'dev fused' iPhones om de software van iOS beter te kunnen onderzoeken en zo kwetsbaarheden te vinden, zo blijkt uit een reportage van Motherboard. Die prototypes kunnen duizenden dollars waard zijn.

De prototypes draaien niet de standaardversie van iOS, maar een variant met de naam Switchboard, meldt Motherboard. Dat zit vol met apps om iPhones te testen. Vervolgens is het met een eveneens dure propri√ętaire kabel mogelijk om vanaf een Mac root te krijgen op zulke iPhones en zaken uit te lezen die normaal niet mogelijk zijn, zoals communicatie tussen de 'secure enclave' van de soc en de rest van de processorkernen.

Onderzoekers gebruiken de prototypes om meer van iOS te kunnen zien dan normaalgesproken mogelijk is. De zogenoemde 'dev fused' iPhones zijn veel meer waard dan reguliere iPhones. Een enkel exemplaar kan al duizenden dollars kosten. Ze komen vermoedelijk uit fabrieken in China. De software checkt bij het opstarten of de software een ontwikkelaarsversie is en of er een bepaalde pin op het pcb zit, die bij normale modellen is weggehaald.

Apple heeft het bestaan van de 'dev fused' iPhones niet bevestigd. Beveiligingsonderzoekers zouden de prototypes al enkele jaren in handen hebben.