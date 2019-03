WhatsApp-bèta toont hoe vaak bericht is doorgestuurd

WhatsApp heeft in een bèta een functie om in te zien hoe vaak een bericht is doorgestuurd. Als een bericht vijf of meer keren is doorgestuurd, wordt het zelfs bestempeld als 'vaak doorgestuurd' in de chat. De functie is waarschijnlijk bedoeld om desinformatie tegen te gaan.

WABetaInfo.com ontdekte de functie in bètaversie 2.19.80, die beschikbaar is in de beta branch. Deze informatie kan in deze bètaversie alleen nog opgevraagd worden voor berichten die de gebruiker zelf heeft doorgestuurd; de informatie zit namelijk in het message info scherm, dat alleen opgevraagd kan worden bij verstuurde berichten. Echter, het stempel 'vaak doorgestuurd' verschijnt wel gewoon in de chatlog, waar beide partijen het kunnen zien.

WhatsApp heeft al meerdere wijzigingen aan zijn platform doorgevoerd om desinformatie te bestrijden. In bijvoorbeeld India zijn meerdere lynchpartijen voorgekomen, die aangewakkerd werden door onterechte beschuldigingen die massaal de ronde deden op WhatsApp. In het kader van de strijd tegen dergelijks heeft WhatsApp de maximaal toegestane gelijktijdige forwards beperkt, worden die berichten als zodanig bestempeld en blokkeert het maandelijks twee miljoen accounts.