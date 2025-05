Titel Civilization VII Platform Windows, macOS, Linux, Xbox Series X/S, Xbox One, Playstation 5, Playstation 4, Nintendo Switch Ontwikkelaar Firaxis Uitgever 2K Games Releasedatum 11 februari 2025

Als Civilization VII in februari volgend jaar uitkomt, hebben fans van de strategyfranchise ruim acht jaar moeten wachten op een nieuw deel. Wij konden de nieuwe game, door fans liefkozend afgekort tot ‘Civ 7’, alvast een halfuurtje spelen op de gamescom.

Vertrouwd concept met fundamentele veranderingen

Voor wie al eerder een Civilization-game heeft gespeeld, zal het concept weinig verrassend zijn. Je bouwt stap voor stap een samenleving op, waarbij je begint met een kleine nederzetting. Langzaamaan breid je dat uit tot je de heerser bent over een groot en vooral overwinnend rijk.

Gelijk aan het begin van de game is er echter al een belangrijke wijziging. Je kiest zoals altijd een beschaving, bijvoorbeeld de Egyptenaren, maar hoeft als leider niet langer per se de historisch passende leider te selecteren. Je kunt het Egyptische rijk bijvoorbeeld besturen als Romeinse keizer of zelfs als iemand in een volledig afwijkende rol, zoals wetenschapper of filosoof.

Zoals we kennen van oudere Civs, heeft elke leider een reeks specifieke voordelen en vaardigheden die je helpen in het verdere spelverloop. Nieuw is dat je je leider verder kunt ontwikkelen door attributen en nieuwe skills vrij te spelen, die je gedurende het hele spel behoudt. In de praktijk doe je dat door keuzes te maken bij events die op je scherm verschijnen.

Je keuze voor een bepaalde leider moet dus goed passen bij de strategie die je voor ogen hebt. Als je je stad specialiseert conform de krachten van je leider, profiteer je daar optimaal van. Bovendien kunnen je keuzes voor beschaving en leider elkaar versterken. Met Hatshepsut, de farao van Egypte, kun je bijvoorbeeld sneller 'wonders' bouwen. Dat is tegelijk een voordeel van de Romeinse samenleving, dus als je haar daarmee combineert, word je op dat gebied een supermacht. We kwamen zelfs een 'civic' tegen die nog een extra boost gaf aan het bouwen van wonders, dus er zijn tal van mogelijkheden om je beschaving te specialiseren.

Geen era’s maar ages

Een grotere verandering voor de gameplay is de vervanging van 'era’s' door 'ages'. Dat zijn er met drie stuks veel minder. Je start in de oudheid (Antiquity Age), vervolgt het spel in de Exploration Age en eindigt in de moderne tijd (Modern Age). Elke age heeft eigen beschavingen en spelelementen.

De eerste age duurt maximaal 200 'turns' op de normale speelsnelheid en begint zoals gebruikelijk met het verkennen van de omgeving. Wij speelden als keizer Augustus in Rome en al binnen een paar turns kwamen we de eerste naburige nederzettingen tegen. Die vervangen de stadstaten uit Civilization VI. Ze kunnen neutraliteit als uitgangspunt hebben of je juist vijandig gezind zijn. De diplomatieke keuzes die je maakt, kunnen je net als de gebouwen die je besluit neer te zetten, 'influence' opleveren. Verderop in het spel kun je die weer inzetten, bijvoorbeeld om diplomatieke steun voor een oorlog te verzamelen. De partij die minder steun geniet, zal minder effectief kunnen vechten en een minder gemotiveerde bevolking hebben.

Een Egyptische stad in Civilization VII

Uitbreiden met meer opties en keuzes

In de tussentijd breid je je nederzetting uit tot een stad, met meer land en gebouwen. In voorgaande delen werd automatisch een nieuwe 'tile' voor je geselecteerd, zonder dat je daar invloed op kon uitoefenen. Nu kun je zelf kiezen naar welke tile dat gebeurt, zolang die grenst aan je bestaande tiles. Elke tile heeft zijn eigen waarden en begint vrij leeg, maar wordt voller naarmate het spel vordert en er bijvoorbeeld meer huizen op komen te staan. Je moet daarnaast niet vergeten om je bevolking van voldoende voedsel en vertier te voorzien, zodat ze blijft groeien.

Een veelgevraagde toevoeging aan Civilization VII is de mogelijkheid om rivieren te bevaren. Ook aanpassingen aan het Settlers-systeem veranderen de manier waarop je je rijk uitbreidt. Een nieuwe nederzetting begint niet langer als stad, maar is eerst een dorp. Dat levert je geld op en daarmee kun je je dorp eventueel upgraden en laten uitgroeien tot stad. Er zit wel een maximum aan het aantal steden dat je kunt bouwen. Dat kun je weliswaar verhogen, maar het ‘spammen’ van kleine steden aan het begin is er niet meer bij.

Vanzelfsprekend zitten er ook weer 'tech'- en 'culturetrees' in deel zeven. Er is echter een beperking ingesteld op het aantal dingen dat je kunt vrijspelen, zodat spelers op bijvoorbeeld technologisch gebied niet al te extreem met elkaar uit de pas gaan lopen. Pas in een nieuwe age komen er weer nieuwe technieken beschikbaar om te ontwikkelen. In multiplayergames begin je overigens met maximaal vijf spelers in de eerste twee ages. In de moderne tijd geldt een hoger maximum van acht spelers. Je kunt er namelijk voor kiezen om maar één age te spelen.

De 'builders' die je tiles konden bewerken met 'mines' en 'farms', zijn helemaal weggehaald. Zeker in grotere games met heel veel steden kon dat wat repetitief worden. Wel is er een onderscheid tussen 'urban'- en 'rural'-ontwikkeling voor een tile. Een urban tile kan aan het begin maximaal twee gebouwen huisvesten, wat na verloop van tijd meer wordt. Rural tiles kun je het best vergelijken met de 'tile improvements' uit eerdere games, bijvoorbeeld om aan grondstoffen te komen.

De kracht van je leger zit 'm in de aanvoerder

Wij gingen als keizer Augustus al gauw op oorlogspad en focusten daarvoor vooral op het ontwikkelen van discipline en het trainen van soldaten. Naburige steden hadden het zwaar te verduren, maar over het algemeen stellen de gevechten in deze fase nog weinig voor. Wel leuk is dat je je legers ziet vechten, ook als ze niet daadwerkelijk een aanval aan het uitvoeren zijn. In vroegere games keken twee vijandige, naburige units elkaar alleen een beetje aan; nu voelt het echt aan alsof er een langere strijd gaande is, met een actieve, bewegende frontlinie.

Na een paar korte veldslagen was het met de oorlogszin van onze inwoners wel gedaan. We werden ervoor gewaarschuwd dat dat tot slechtere prestaties en ontevredenheid kon leiden, tenzij we er iets aan deden door bijvoorbeeld te bouwen of een 'commander' aan te stellen. De nieuwe commanders leiden groepjes soldaten, 'units' dus, die je zelf niet langer kunt upgraden. Een goed opgeleide commander kan echter meer en grotere legers leiden. Daarvoor heeft de commander verschillende kleine skilltrees, die elk gericht zijn op een andere tak van oorlogvoeren en bonussen geven aan de troepen die zich aansluiten bij deze commander. Denk bijvoorbeeld aan het uitbreiden van de range van boogschutters of aan extra mogelijkheden om te bewegen.

Verplaatsen over de kaart kan een commander met verschillende units doen, wat makkelijker en sneller is. Eenmaal op het slagveld aangekomen kun je de legergroep weer uitpakken tot losse units, waardoor aanvallen op tegenstanders je een groots gevoel geven. Met de commander kun je bovendien een specifieke unit van de tegenpartij selecteren, waardoor die in gevechten een bonus krijgt.

Grootse wisselingen tussen ages

Elk einde van een age gaat gepaard met een grote gebeurtenis, die kan verschillen. Er kan bijvoorbeeld een grote oorlog plaatsvinden die je moet zien te overleven. Nieuw in Civilization VII is dat je bij deze ageovergang niet vanzelfsprekend doorgaat met de logisch bijpassende, nabije beschaving, maar dat je kunt wisselen, mits je je daarop voorbereidt.

De gameontwerpers gaven ons een voorbeeld waarbij je start als Egypte, maar besluit flink te ontwikkelen op het gebied van paarden. Heb je een forse cavalerie bij elkaar, dan kun je bij de agewisseling evolueren naar een Mongoolse cultuur. Voor dit steppevolk zijn paarden cruciaal als vervoermiddel.

De video begint bij de ageovergang.

Het concept achter dit mechanisme doet wellicht denken aan een game als Humankind. Een belangrijk verschil is echter dat je niet zomaar naar elke beschaving kunt wisselen; dat hangt af van de keuzes die je hebt gemaakt. Je kunt, bij wijze van spreken, niet opeens je Egyptische beschaving bij de overgang naar de Exploration Age laten veranderen in de Verenigde Staten.

Dat je nu van beschaving kunt veranderen, zij het beperkt, is misschien wel de controversieelste wijziging in Civilization VII. Sommige spelers vinden de keuze voor één civ aan het begin van de game fundamenteel voor deze gamefranchise en daar wordt nu aan getornd. Het wordt interessant om te zien of Firaxis voor de release nog tegemoet gaat komen aan deze kritiek.

Na de transitie naar de moderne tijd komt het einddoel in beeld: winnen. Je kunt vier paden nemen naar de overwinning, waar je keuzes gedurende de hele speeltijd aan bijdragen. De opties zijn een economische, een culturele, een wetenschappelijke en een militaire route. De economische route is nieuw, want tot nu toe zat die optie alleen in spin-offs, zoals Civilization Revolution. Ten opzichte van het voorgaande deel zijn 'diplomatiek' en 'religieus' juist verdwenen.

Ons halfuurtje spelen was vanzelfsprekend veel te kort om bij de eerste agewisseling te arriveren, maar dan zouden we wel nog een substantiële vernieuwing zijn tegengekomen. Je oude land blijft namelijk de basis voor je nieuwe beschaving in Civilization VII. Je bouwt als het ware over je oude stad heen, waardoor bepaalde structuren en gebouwen uit oudere tijdperken zichtbaar blijven, net als in een echte historische stad. Het wordt interessant om te zien hoe dat straks in de praktijk gaat werken.

Een militaire strijd in een later stadium

Wat we wel al konden zien, is dat de grafische stijl van de nieuwe Civ een stuk volwassener en minder cartoonachtig oogt dan die van het voorgaande deel. Daar was destijds ook best wat kritiek op, vooral van langdurige fans van de serie. Wel blijft de spelwereld kleurrijk. In de bètaversie die we speelden, zaten nog wat kleine bugs en andere ruwe kantjes. Toen de personages tijdens diplomatieke onderhandelingen groot in beeld verschenen, viel ons bijvoorbeeld op dat ze weinig gedetailleerd waren. Ook verliepen de animaties nogal houterig, en maakten een gebrek aan contrast en kleine lettertjes het soms erg lastig om teksten en schema’s te lezen. Ontwikkelaar Firaxis heeft nog een halfjaar om dergelijke zaken glad te strijken, dus je zou zeggen dat dat voldoende moet zijn.

Voorlopige conclusie

Deel zeven in de langlopende Civilization-reeks maakt nu al de tongen los. Na zo lang wachten sinds het voorgaande deel, zijn de verwachtingen hooggespannen. Het nieuwe deel omarmt nieuwe gameplayelementen en voegt veelgevraagde mogelijkheden toe, maar bevat ook fundamentele wijzigingen aan sommige aspecten van de onderliggende basis.

In deze preview hebben we de belangrijkste veranderingen aangestipt. Er is echter nog veel meer. Tijdens onze speelsessie zagen we wat informatie over ‘gouden eeuwen’ voorbijflitsen, die we kennen uit dlc voor Civilization VI. Dat lijkt dus terug te keren, net als klimaatverandering en bijbehorend natuurgeweld. Tegelijk zijn er dingen waar we nog weinig over hebben gehoord, zoals of de AI-tegenspelers slimmer en gevarieerder gedrag zullen vertonen.

Civilization VII komt uit op 11 februari 2025 en zal dan direct beschikbaar zijn voor de PlayStation 4 en 5, Xbox One en Series X/S, Nintendo Switch en natuurlijk pc. De game kost voor alle platforms 70 euro, behalve voor de Switch, waarvoor een aangepaste versie 60 euro gaat kosten. Op dat platform gelden bijvoorbeeld lagere limieten voor het aantal spelers.