GitHub haalt repository van xz offline na vinden van malware

Heel matige actie van Github. Uiteindelijk is iedereen eromheen aan het werken maar het uitschakelen van de repository heeft nog verdere gevolgen gehad dan alleen het beperken van distributie van de geïnfecteerde tarballs. Beter hadden ze de repository read-only gemaakt en alle tarballs die door Jia Tan ondertekend waren verwijderd. Door het uitschakelen van de hele repository en alle forks ervan:
- Zijn de originele pull requests ook niet meer zichtbaar, waar belangrijke context in zit voor bepaalde wijzigingen.
- Ook was er al een discussie over begonnen binnen het project maar dit gebeurt nu enigszins verspreid op meerdere platforms. Vooral net na het uitschakelen was dat een beetje chaos maar het lijkt dat de discussie nu vooral op deze plek
plaatsvindt. NB en hopelijk ten overvloede: iedereen met een account kan daar reageren maar omdat het maar een gist is (en geen discussion) is er geen structuur mogelijk, en de (vele) reacties van bepaalde mensen hebben al aardig wat ruis in het proces gegooid, daarom komen er liefst alleen maar reacties van mensen die daadwerkelijk constructieve en relevante bijdragen kunnen doen.
- De source history is daarmee ook niet meer inzichtelijk, wat het analyseren van de exploit en de tijdlijn heel moeilijk maakt. Op de website van de originele auteur
staat een backup van de repository maar de commits van de laatste week/weken zaten daar niet in ter analyse. Er is nog een mirror die wel up-to-date is maar het heeft ook uren gekost voordat die was opgedoken. Ondertussen is ook de backup van de auteur weer up-to-date maar dat kostte dus ook wat moeite.
- Bepaalde distributies konden geen downgrade-package aanbieden simpelweg omdat ook de oude (veilig geachte) releases niet meer toegankelijk waren om een package van te bouwen. Die hebben dus bij andere projecten en mirrors op zoek moeten gaan naar de oude versies.
- Veel software is er wel van afhankelijk en omschrijven naar iets anders is niet altijd wenselijk of (snel) mogelijk. Als straks de hele situatie duidelijk is en er een duidelijk pad is naar herstel, is de originele repository dé plek waar je dat zou neerzetten. Anders loop je de kans dat je straks tig verschillende versplinterde kloon-repositories hebt, al dan niet met de hele commit-geschiedenis voorafgaand aan heel dit gedoe.
Al met al enorm onhandig en onnodig en een actie die het herstelproces eigenlijk alleen maar onnodig frustreert. Ik had verwacht dat ze ondertussen de algehele onvrede erover hadden meegekregen, maar de repository is nog steeds niet beschikbaar.
[Reactie gewijzigd door DataGhost op 23 juli 2024 08:46]