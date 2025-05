Zes maanden 4-gigabit-internet? Meld je aan voor het KPN SuperFiber 4-testpanel

Snel, sneller, snelst. Als het op bandbreedte aankomt, lijken we steeds veeleisender. Niet zo vreemd, want foto-, video- en gamebestanden worden steeds groter. In dat opzicht is een snelle en stabiele internetverbinding geen overbodige luxe. Glasvezelinternet wint dan ook in rap tempo aan populariteit, en de snelheden die over dit netwerk beschikbaar zijn worden steeds hoger. Wat levert die snelheid je in de praktijk echt op?

Tweakers Partners en KPN hebben de handen ineengeslagen en organiseren een testpanel rondom SuperFiber 4 en de KPN Box 14. Daarvoor zijn we op zoek naar drie testers. Ben jij een grootgebruiker en voel je er wel wat voor om een aantal weken 4-gigabit-glasvezelinternet te testen en het zes maanden te mogen gebruiken? Meld je dan aan in de poll onderaan dit artikel.

Glasvezelinternet is alweer heel wat jaren beschikbaar in Nederland. In 2005 werd in Noord-Brabant de eerste glasvezelkabel gelegd. Anno 2024 maakt meer dan de helft van alle Nederlandse huishoudens gebruik van deze techniek. Uiteraard zijn de snelheden de afgelopen achttien jaar behoorlijk omhoog gegaan.

In de (nabije) toekomst: live sportevenementen en concerten

Pon fiber: verschillende variaties In Nederland zijn verschillende soorten fibernetwerken beschikbaar, afhankelijk van de locatie, provider en technologie. Een belangrijk onderscheid betreft het type pon (passive optical network), dat bepaalt hoe de glasvezelkabels worden verdeeld tussen de centrale en de eindgebruikers. Een pon bestaat uit een olt (optical line terminal) in de centrale, die via een splitter verbonden is met meerdere ont’s (optical network terminal) in de woningen of bedrijven. De splitter verdeelt het lichtsignaal over de verschillende ont's, zonder dat er actieve componenten zoals versterkers of schakelaars nodig zijn. Dit maakt een pon in de regel goedkoper en energiezuiniger dan een actief netwerk. Er zijn verschillende pon-varianten die vooral verschillen in de golflengte, de bandbreedte en de symmetrie van het lichtsignaal. De meest voorkomende pon-varianten zijn: • GPON (Gigabit Passive Optical Network). Dit is de meest gebruikte pon-variant in Nederland. Hij biedt een downloadsnelheid van maximaal 2,5Gbit/s en een uploadsnelheid van maximaal 1,25Gbit/s. GPON gebruikt golflengtes van 1490nm voor de downstream en 1310nm voor de upstream. GPON is een asymmetrisch netwerk, wat betekent dat de downloadsnelheid hoger is dan de uploadsnelheid. • XG-PON (10 Gigabit Passive Optical Network). Dit is een verbeterde versie van GPON en biedt een downloadsnelheid van maximaal 10Gbit/s en een uploadsnelheid van maximaal 2,5Gbit/s. XG-PON gebruikt golflengtes van 1577nm voor de downstream en 1270nm voor de upstream. XG-PON is ook een asymmetrisch netwerk, maar met een hogere bandbreedte dan GPON. XG-PON wordt in Nederland niet gebruikt. • XGS-PON (10 Gigabit Symmetric Passive Optical Network). Dit is een symmetrische variant van XG-PON en biedt een downloadsnelheid en uploadsnelheid van maximaal 10Gbit/s. XGS-PON gebruikt dezelfde golflengte als XG-PON, maar met een andere modulatie. XGS-PON is een symmetrisch netwerk, wat betekent dat de downloadsnelheid gelijk is aan de uploadsnelheid. XGS-PON wordt onder andere gebruikt door KPN en Delta Fiber. SuperFiber 4 van KPN is een voorbeeld van een symmetrisch netwerk met een beloofde download- en uploadsnelheid van 4 gigabit per seconde. • NG-PON2 (Next-Generation Passive Optical Network 2). Dit is de meest geavanceerde pon-variant; hij biedt een downloadsnelheid en uploadsnelheid van maximaal 40Gbit/s. NG-PON2 gebruikt meerdere golflengtes voor de downstream en de upstream, die dynamisch kunnen worden toegewezen aan de ont's. NG-PON2 is een symmetrisch netwerk met de hoogste capaciteit en flexibiliteit. NG-PON2 wordt nog niet commercieel gebruikt in Nederland.

Marcel Bolhuis, Strategisch Productmanager Access bij KPN: “Wij kijken voortdurend naar de markt en de technische ontwikkelingen. Daarnaast doen we veel marktonderzoek en daarbij zien we dat een substantiële groep positief reageert op meer bandbreedte en hogere snelheden. Maar snelheid moet vooral geen doel op zichzelf zijn; zaken zoals latency, veiligheid, uptime en wifi, die met kwaliteit hebben te maken, vinden wij uiteindelijk belangrijkere factoren. We zien een toenemende vraag naar hogere bandbreedte voor toepassingen zoals VR en AR en het down- en uploaden van grote bestanden en videogames, die in omvang toenemen. Als jij een fervent gamer bent, wil je niet twee uur zitten wachten totdat je een nieuwe update van Call of Duty of Cyberpunk 2077 binnen hebt.” Gamebestanden zijn de laatste jaren enorm in omvang toegenomen. Zo omvat de pc-versie van Call of Duty: Modern Warfare 3 bijvoorbeeld meer dan 200GB.

Maar ook voor andere toepassingen is een razendsnelle verbinding zeer nuttig, denkt Bolhuis: “Veel gebruikers ervaren 1-gigabit momenteel als voldoende. Toch zijn er specifieke situaties waarbij hogere snelheden, zoals 4-gigabit, zeker toegevoegde waarde bieden. Denk bijvoorbeeld aan woningen met gezinnen of andere huisgenoten, waarbij 1Gbit/s per apparaat nodig is en er bijvoorbeeld vier apparaten tegelijk op het netwerk zitten. Dit geldt voor ‘high-end’ gebruikers, zoals de al genoemde gamers, maar ook voor fotografen en mensen met een thuisserver. Voor hen kan een 4-gigabitverbinding het verschil maken, bijvoorbeeld omdat hij het mogelijk maakt om grote bestanden zoals raw-foto's te uploaden.”

Bolhuis verwacht bovendien veel van VR en AR in de toekomst, en dan vooral bij sportevenementen: “Voor een optimale ervaring in VR en bij het kijken naar live sportevenementen in een virtueel stadion heb je toch al snel minimaal een 2-gigabitverbinding nodig. Alle beelden vloeiend ervaren zonder vertragingen lukt gewoon niet met lagere snelheden.”

Zo doe je mee met het KPN SuperFiber 4-testpanel

Ben jij een veeleisende internetgebruiker en wil je ervaren hoe het is om 4- gigabit voor download en upload te hebben? Meld je dan aan voor het testpanel. Belangrijk is wel dat je:

a) Klant bent van KPN

en

b) 4Gbit/s op jouw adres beschikbaar is. Dat kun je controleren middels de postcodecheck.

Uiteindelijk selecteren we drie communityleden annex KPN-klanten die SuperFiber 4 voor een aantal weken mogen testen en er in totaal zes maanden lang gebruik van mogen maken. Bij één van de drie tweakers komen we ook langs om een video te maken. Let op: geef duidelijk in de comments onder dit artikel aan waarom jij zulke hoge snelheden maar wát goed kunt gebruiken. Waarom wil jij multigig-internet en hoe ga je het testen? De beste uitleg krijgt pluspunten, en die vergroten je kans op deelname.

Mocht jij tot de gelukkigen behoren, dan zorgen wij er samen met KPN voor dat SuperFiber 4 bij je thuis wordt gerealiseerd. Dat gaat als volgt:

Tweakers die al internet van KPN hebben, kunnen gratis zes maanden lang gebruikmaken van 4Gbit/s voor hun huidige abonnementsprijs, dus zonder additionele kosten voor deze upgrade. KPN zet de snelheid aan op het adres van de winnaars, zonder dat hun abonnement verandert. Na zes maanden gaat de snelheid weer terug naar de oorspronkelijke. Testers die blij zijn met 4Gbit/s kunnen na deze zes maanden er uiteraard zelf voor kiezen om hun abonnement blijvend te upgraden. De deelnemende communityleden ontvangen tevens de Box 14 en twee SuperWifi-punten. Deze apparatuur mogen ze na de testperiode houden.

De KPN Box 14 (Arcadyan ERV67AX348B) beschikt over de volgende poorten:

• 1x USB 2.0

• 1x USB 3.0

• 2x ethernet (lan) 1Gb

• 1x ethernet (lan) 2,5Gb

• 1x ethernet (lan) 10Gb

• 1x ethernet (wan) 10Gb (aansluitpoort bij een glasverbinding)

• 1x telefoonpoort

Bij de tweaker die mee wil werken aan de video komen we na een aantal weken thuis op bezoek voor de opname.

