Galaxy S24, S24+ of S24 Ultra reviewen & winnen? Meld je aan voor het testpanel

Het is inmiddels een jaarlijkse traditie waar de techwereld naar uitkijkt: Samsung onthult in januari de nieuwe Galaxy-toestellen. Dit jaar staat daarbij de integratie van geavanceerde AI-functies centraal, met een focus op hoe AI het dagelijks leven gemakkelijker en overzichtelijker moet maken. De nieuwe serie omvat drie modellen: de Galaxy S24, Galaxy S24+ en Galaxy S24 Ultra. De redactie heeft zijn licht al laten schijnen op deze toestellen; nu is het aan de community om ze te testen.

Tweakers Partners en Samsung hebben wederom de handen ineengeslagen voor een testpanel: vijf community-leden mogen met de nieuwe toestellen aan de slag: een tweaker mag de gele S24 testen, twee de paarse S24+ en nog eens twee testers mogen zich uitleven op de grijze S24 Ultra. Onderaan dit artikel kun je je via de poll aanmelden om kans te maken op deelname.

Samsung focust zich met de nieuwe Galaxy S24 Series op drie pijlers. Dankzij de nieuwste features ervaren gebruikers met behulp van AI nieuwe manieren om te connecten, creëren en spelen.

Kunstmatige intelligentie

Een van de nieuwe AI-functies is 'Circle to Search' met Google. Door langer op de startknop te drukken, kunnen gebruikers alles op het scherm van de Galaxy S24 omcirkelen en markeren, voor relevante zoekresultaten. Dit gebeurt volledig binnen de app, waarbij gebruikers informatie verkrijgen zonder dat ze de app hoeven te verlaten. Wanneer iemand bijvoorbeeld een mooie locatie in een socialmedia-post ziet of een interessant weetje ontdekt op YouTube Shorts, kan hij of zij snel meer informatie ophalen.

Een andere belangrijke AI-functionaliteit is 'Live Call Translation', dat realtime vertaling van telefoongesprekken in verschillende talen mogelijk maakt. Dit is een handige feature voor reizigers of mensen die regelmatig over de grens communiceren. De functie vertaalt live-gesprekken direct op een gedeeld scherm, voor leesbare transcripties, zelfs zonder internet. Zo maakt de Galaxy S24 Series het eenvoudiger dan ooit om zonder taalbarrières met iemand in gesprek te gaan. Er zijn geen apps van derden vereist en de ingebouwde AI houdt de gesprekken volledig privé. Nederlands wordt eind 2024 toegevoegd.

Chat Assist verbetert de toon van berichten, voor passende communicatie. Denk aan beleefde teksten voor collega's of pakkende zinnen voor sociale media. Samsung Keyboards AI vertaalt realtime berichten en e-mails in dertien talen, en meer talen volgen in de loop van 2024.

Fotografie met de Galaxy S24 Series

Het maken van foto’s en filmpjes blijft een van de belangrijkste activiteiten waar smartphones voor worden gebruikt. Ook hierbij speelt slimme techniek een sleutelrol. De ProVisual Engine van de Galaxy S24 Series omvat AI-tools. Het Quad Tele System van de Galaxy S24 Ultra, met een 50-megapixelsensor en de nieuwe 5x optische zoomlens, levert dankzij de Adaptive Pixel Sensor hoge optische kwaliteit bij zoomniveaus van 2x, 3x, 5x of 10x. Daarnaast zijn de mogelijkheden voor nightography verder verbeterd. Bij foto's en video's die zijn gemaakt met de Galaxy S24 Space Zoom moeten onder alle omstandigheden de gewenste resultaten kunnen worden behaald, zelfs wanneer er wordt ingezoomd. De Galaxy S24-toestellen maken dankzij gyroscoopinformatie onderscheid tussen de bewegingen van de filmer en die van het onderwerp. Dit zorgt voor ruisverwijdering en heldere video’s, zelfs in het donker en van grote afstand.

Na het maken van foto's biedt Photo Assist de mogelijkheid om eenvoudige bewerkingen toe te passen. Edit Suggestion stelt met Galaxy AI optimale aanpassingen voor elke foto voor. Voor meer creativiteit is er Generative Edit, waarmee gebruikers fotoachtergronden kunnen bewerken, zoals het opvullen van randen bij scheve foto's, en het verplaatsen van objecten middels automatische aanpassing van de achtergrond. De Object Eraser-functie stelt gebruikers in staat om ongewenste objecten of personen uit foto's te verwijderen. Na het selecteren van een foto, kun je simpelweg het ongewenste object aantikken, waarna de software het automatisch verwijdert en de achtergrond op een slimme manier invult. Bij actievideo's creëert Instant Slow-mo extra frames op basis van bewegingen, voor gedetailleerdere beelden in slow-motion.

Helderste Galaxy-scherm ooit

Dankzij diverse hardware- en softwareverbeteringen moet gamen op de nieuwe Galaxy S24-modellen een feestje worden. Raytracing zorgt bijvoorbeeld voor veel betere schaduwen en reflecties in games. De Galaxy S24 beschikt over het helderste Galaxy-scherm ooit, en dat scherm speelt ook hierbij een belangrijke rol. Zo is de Galaxy S24 buitenshuis beter afleesbaar, dankzij Vision Booster. Het dynamische Amoled 2x-display op de Galaxy S24 Ultra is door VDE Duitsland gecertificeerd voor 100 procent mobiel kleurvolume in het DCI-P3-kleurbereik. Dat betekent dat afbeeldingen niet vervagen en de kleuren levendig zijn, ongeacht het helderheidsniveau. Het scherm kan een piekhelderheid bereiken van maximaal 2600 nits, waardoor het contrast tussen donkere en lichte aspecten beter is, met een contrastverhouding van 5.000.000:1. Dat alles om je mobiele ervaring nog beter te maken.

Doe mee met het Tweakers-testpanel en maak kans om de Samsung Galaxy S24, S24+ of S24 Ultra te reviewen

Tweakers Partners en Samsung geven leden van de Tweakers-community de mogelijkheid een review te schrijven over de Samsung Galaxy S24, S24+ of S24 Ultra. In totaal worden vijf tweakers geselecteerd om een aantal weken de nieuwe smartphones te testen. Als dank voor de tijd en de moeite die ze in het reviewen steken, mogen ze het gekozen toestel na afloop houden.

Wil jij de Samsung Galaxy S24, S24+ of S24 Ultra thuis opgestuurd krijgen om te reviewen? Poll Ja, ik wil maar wat graag de S24 reviewen!

Ja, ik kijk ernaar uit om met de S24+ aan de slag te gaan!

Ja, ik kan niet wachten om de S24 Ultra op de spreekwoordelijke pijnbank te leggen!

Nee, ik laat deze actie aan me voorbijgaan

De opties zijn uitgeschakeld omdat de deelname gesloten is

Algemene voorwaarden

Je Tweakers-account moet voor 22 januari 2024 actief zijn.

Meedoen kan tot en met 28 januari 2024, 23:59, alleen via de poll.

Alleen ingelogde bezoekers kunnen deelnemen. Je kunt één keer aan de poll deelnemen.

Voor het testpanel zullen alleen inwoners van Nederland en België geselecteerd worden. Minderjarigen mogen pas meedoen na voorafgaande toestemming van hun ouders of verzorgers

Winnaars krijgen uiterlijk 31 januari 2024 bericht via e-mail. Niet-winnaars ontvangen geen bericht.

Winnaars worden at random geselecteerd. Over de uitslag wordt niet gecorrespondeerd.

Winnaars zijn bereid en beschikbaar om in de twee weken na ontvangst het product te testen en een uitgebreide review te publiceren in de Tweakers Pricewatch.

Medewerkers van Tweakers en Samsung zijn uitgesloten van deelname.

Deelnemers die niet voldoen aan bovengenoemde voorwaarden kunnen worden uitgesloten van deelname.

Klachten kunnen via klachten@tweakers.net ingediend worden.