CES 2024: ASUS verandert zelfbouw-pc’s voorgoed

ASUS is een van de fundamenten van de zelfbouwmarkt. Niet alleen is het merk al jarenlang marktleider in dit segment, het weet er ook keer op keer in door te innoveren en producten met de beste prestaties te leveren. Vorige week vond in Las Vegas de CES-beurs plaats. ASUS toonde er een groot aantal nieuwe producten die het leven van de zelfbouwer makkelijker maken en voor nog veel betere systeemprestaties zorgen.

Esthetiek voorop

De afgelopen jaren was in de zelfbouwmarkt een duidelijke trend zichtbaar: zelfbouwsystemen zijn er niet alleen om goede, betrouwbare prestaties te leveren, maar ook om te shinen. Sommige bouwers maken in dat kader kunstzinnige vlechtwerken van de kabels in hun systeem. Die kabels zijn uiteraard cruciaal voor de aanvoer van energie en voor de noodzakelijke verbindingen naar usb en audio vanaf je moederbord. Daarnaast hebben de wat luxere videokaarten vaak een verbinding met de voeding nodig. De wirwar van kabels oogt allesbehalve mooi en heeft een nadelig effect op de airflow. Een goede airflow is geen overbodige luxe, met de komst van processors en videokaarten die steeds meer warmte genereren.

De oplossing die ASUS biedt om van de kabelwirwar af te komen, is het BTF-systeem, waarbij BTF staat voor Back To The Future. Hierbij wordt al het kabelwerk naar de achterkant van het systeem gedirigeerd. Op de Computex-beurs van vorig jaar liet ASUS de eerste producten in deze range zien. Alle connectors voor kabels bevinden zich bij dit geavanceerde systeem dus aan de achterzijde. De videokaart heeft zelfs geen losse kabel meer nodig; hij wordt via een speciaal high-powerslot gevoed. Daarmee rekent ASUS af met de vermaledijde 12VHPWR-connector.

ASUS zet de toon met dit systeem, dat binnenkort daadwerkelijk te koop is. Het blijft dus niet bij een prototype dat door een handjevol mensen mag worden bekeken; jij kunt er binnenkort zelf mee aan de slag om een mooie build te maken.

Zwart en wit

ASUS brengt ook twee nieuwe moederborden voor de Intel Core-processorfamilie op de markt. Beide moederborden maken gebruik van de Intel Z790-chipset. Voor de meest high-end gebruikers is de ROG Maximus Z790 Hero BTF de beste keuze. Dit zwarte moederbord kan met een ROG Strix GeForce RTX™ 4090 BTF Edition-videokaart worden gecombineerd. De ROG Hyperion GR701 BTF Edition is een bijpassende behuizing die alle functionaliteit voor een high-end build biedt.

Een stapje lager in het programma vind je de TUF Gaming Z790-BTF WIFI en TUF Gaming GeForce RTX™ 4070 Ti Super BTF White Edition. Bij dit model heeft ASUS gekozen voor een wit design. Hiermee realiseer je een nóg cleanere look van je build. Zelfs de praktische wifi-antenne is in het wit uitgevoerd. Voor een complete build brengt ASUS ook de TUF

Gaming GT302 op de markt. Deze behuizing is speciaal aangepast voor het BTF-systeem. Naast deze ATX-moederborden introduceert ASUS ook BTF-moederborden in het compactere micro-ATX-formaat.

Samenwerking

Als marktleider zet ASUS de standaard. Dat betekent dat de fabrikant samenwerking zoekt met andere partijen, via de BTF Alliance. Op de CES 2024 kondigde een aantal belangrijke spelers ondersteuning aan voor BTF, waaronder Cooler Master, Thermaltake, Inwin, Corsair, Phanteks en Silverstone. Dit zorgt voor een enorm aanbod van kasten en andere accessoires voor het BTF-systeem. Naar verwachting zullen nog meer partijen zich bij de BTF Alliance aansluiten. Op deze website vind je alle informatie over de alliantie.

Slim gebruik van PCI Express-lanes

Niet alle gpu’s benutten alle banen in een PCI Express-slot. Een voorbeeld is de GeForce RTX 4060 Ti-serie van Nvidia. Deze gpu’s gebruiken slechts acht van de zestien banen, wat toereikend is om maximale prestaties uit de chips te halen. ASUS biedt een aantal varianten van de 4060 Ti aan waarbij de overgebleven lanes kunnen worden gebruikt door een M.2-ssd die je bij kunt plaatsen. Dat is niet alleen handig als je geen ruimte meer hebt op je moederbord. Heb je bijvoorbeeld een moederbord op basis van de AMD B550-chipset, dan kan je normaliter maar één ssd monteren die de PCI Express 4.0-bandbreedte weet te benutten. Door een ASUS Dual RTX 4060 TI SSD-videokaart van ASUS te kiezen, kun je een tweede ssd monteren die de volledige bandbreedte benut. Daarnaast profiteert die ssd van de koeling van de videokaart.

Meer dan gaming

Voor wie ultieme prestaties wil bereiken, biedt ASUS geavanceerde workstation-moederborden. Twee voorbeelden hiervan zijn de Pro WS WRX90E-SAGE SE en Pro WS TRX50-SAGE WIFI.

Het eerstgenoemde model is bedoeld voor de AMD Ryzen Threadripper PRO 7000-serie. Dit moederbord biedt zeven PCI Express 5.0-slots, aangevuld met vier keer M.2 voor ssd’s. Het moederbord is ontwikkeld met het oog op de meest veeleisende toepassingen. Niet alleen aan de binnenkant, maar ook aan de buitenkant vind je snelle aansluitingen. Die zijn er in de vorm van twee keer 40Gbit/s type C plus twee keer 10Gbit-ethernet. Verder biedt het bord remote management; je kunt onderweg of thuis even meekijken, dankzij de ingebouwde AST2600 BMC-controller met ASUS Control Center real-time monitoring. Het moederbord kan met behulp van de meegeleverde Y-kabel worden gekoppeld aan twee voedingen, zodat er meer vermogensruimte ontstaat om te overklokken.

Voor wie iets minder veeleisend is, maar wel voor de krachtige high-end chips van AMD wil kiezen, is er de Pro WS TRX50-SAGE WIFI. Hierop tref je drie PCI Express 5.0-slots aan. Ethernet is beschikbaar via een 10-gigabit- en 2,5-gigabitaansluiting. Verder is er ruimte beschikbaar voor drie M.2-ssd’s. USB-C-randapparatuur haalt op dit moederbord maximaal een overdrachtsnelheid van 20Gbit/s. Net als de luxere variant kun je ook dit moederbord op afstand monitoren, al is daar in dit geval een optionele ASUS IPMI-kaart voor nodig. De Pro WS TRX50-SAGE WIFi biedt Wi-Fi 7.

Behuizing

ASUS brengt met de PA602 ook een high-end behuizing op de markt. Er zijn twee versies van deze behuizing: de standaard zwarte versie en een gedistingeerde variant met houten details. Je kunt hem zelfs van wieltjes voorzien. Die hoeven niet overpriced te zijn; je kunt ze ook gewoon bij IKEA kopen. De PA602 heeft een solide ontwerp en is voorzien van een indicator die aangeeft wanneer het tijd is om de stoffilters schoon te maken. Daarnaast heeft dit model uitgebreide mogelijkheden om makkelijk upgrades toe te voegen. Zo kun je zonder gereedschap de zijpanelen openen en heb je zelfs geen schroevendraaier nodig om een PCI E-kaart toe te voegen. Bovenaan vind je een compartiment waarin je de wifi-antenne kunt opbergen. ASUS heeft ook veel aandacht besteed aan de koeling van dit systeem, waardoor je hardware optimaal kan functioneren. Om deze reden heeft twee letterlijk dikke 200x30 mm frans aan de voorzijde en aan de achterkant een 140mm-fan.

Koeling

Het zelfbouw-assortiment van ASUS is steeds vollediger. Naast moederborden, kasten en videokaarten kun je bij dit merk terecht voor voedingen en koelers. Een van de nieuwste aanvullingen in het programma is koelpasta, onder de naam RG-07.

Verder is er het nieuwe ROG Ryujin III-waterblok, dat uitstekende koeling levert. Voor wie op zoek is naar de aio-koeler is er de ROG Strix LCIII-series. Hierbij wordt onder de motorkap gebruikgemaakt van de nieuwe 7th gen V2-pomp van Asetek. Hij heeft een nieuwe cold plate die dankzij de verbeterde koelkanalen veel betere prestaties biedt. Op de radiator worden de nieuwe ROG Strix AF-12S-fans toegepast, die zijn voorzien van een zero rpm-mode.

Dit artikel is geen redactioneel artikel, maar gesponsord en tot stand gekomen dankzij de ASUS en Tweakers Partners. Tweakers Partners is de afdeling binnen Tweakers die verantwoordelijk is voor commerciële samenwerkingen, winacties en Tweakers events zoals meet-ups, Developers Summit, Testfest en meer. Bekijk hier het overzicht van alle acties en events. Mocht je ideeën met ons willen delen over deze vorm van adverteren, dan horen wij dat graag. Hierover kun je met ons in gesprek via [Discussie] Reclame algemeen].