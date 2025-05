ASUS op CES: innovaties in netwerken, lcd, NUC en gaming

Eerder kon je al lezen over de belangrijke innovaties van ASUS in de zelfbouwmarkt. Maar ook in andere segmenten weet het merk een aantal grote vernieuwingen op de markt te brengen. In dit artikel geven we een overzicht van de innovaties op het gebied van netwerken, lcd, NUC en gaminggear.

ASUS heeft al een aantal jaren een flink aandeel in de netwerkmarkt. Behalve op thuisnetwerken richt het zich de laatste tijd ook op de zakelijke markt. Op de CES toonde ASUS nieuwe producten in beide segmenten.

ZenWifi: Thuis

Het nieuwe vlaggenschip is de ZenWiFi BQ16, een quadband-model op basis van Wi-Fi 7. In het apparaat tref je twee 10-gigabitaansluitingen en drie keer gigabit voor bekabeld internet. Dankzij twaalf omnidirectionele antennes wordt zelfs in de meest uitdagende omgevingen een uitstekende draadloze dekking gerealiseerd. ASUS ZenWiFi van deze zevende generatie beschikt over de Smart Home Master-functie. Hiermee kun je separate netwerken maken voor vpn en je kinderen. Op die manier kun je ervoor zorgen dat iot-apparatuur betere beveiliging krijgt en dat je kinderen veilig toegang hebben tot leeromgevingen. Ook kun je twee netwerken via vpn met elkaar verbinden middels een specifieke ssid. Deze netwerken kunnen onafhankelijk van elkaar worden beheerd. Hiermee beschik je dankzij de ASUS ZenWiFi met Wi-Fi 7 over drie afzonderlijke netwerken, waarbij de instellingen elkaar niet in de weg zitten.

De nieuwe Wi-Fi 7-technologie tref je ook aan op de goedkopere BT10. Dit model biedt een 442-antenneopstelling, terwijl het duurdere model een 444-opstelling heeft. Ook zijn de aansluitmogelijkheden eenvoudiger: twee keer 10 gigabit, en slechts een keer gigabit.

Beide modellen kunnen gebruikmaken van het slimme 4G / 5G Auto Mobile Tethering. Als de verbinding met je provider om wat voor reden dan ook wegvalt, kun je een Android-toestel of iPhone aansluiten, waarna je de gedeelde internetverbinding (tijdelijk) kunt gebruiken en delen met alle aangesloten apparaten

ASUS ZenWiFi met Wi-Fi 7 kan hoge snelheden bereiken. Via de mesh backhaul is het mogelijk om een snelheid tot 8,57Gbit/s te halen. Hiermee kun je een 13 minuten durende 4k-video in minder dan 10 seconden overdragen.

ExpertWiFi: Zakelijk

Voor mensen die meer mogelijkheden zoeken, heeft ASUS een flink programma met zakelijke netwerkproducten. ExpertWiFi biedt de mogelijkheid om eenvoudig netwerken voor verschillende doeleinden op te zetten: voor medewerkers, voor gasten, met vpn en voor iot. ASUS kiest bij deze serie voor het bekende Wi-Fi 6.

Net als bij de ZenWiFi-producten kun je een mobieltje gebruiken als back-up in het geval je internetverbinding wegvalt.

Controller en AiProtection

Het beheer voer je uit via een abonnementvrije cloudcontroller. Hiervoor heb je geen losse hardwarecontroller nodig, want die is al voor je ingebouwd. De ExpertWifi-controller biedt naast beheerfunctionaliteit AiProtection en een ips-firewall, en ook levert ASUS regelmatig veiligheidsupdates zonder dat daar een betaald jaarabonnement voor nodig is. Dat maakt dit een interessante keuze voor kleine ondernemers.

Monitoraccessoires

ASUS zet ook in deze productcategorie in op een groot aantal vernieuwingen. Met de ROG Aura Monitor Light Bar haal je ‘twee producten in één’ in huis. Het extra licht zorgt ervoor dat je comfortabeler kunt werken, maar ook dat je er beter uitziet in je stream of call. Dankzij de magnetische klem kun je de Aura Light Bar makkelijk op vrijwel iedere monitor monteren. De kleurtemperatuur en helderheid zijn aanpasbaar.

De ROG ERGO-monitorarm is geschikt om een scherm tot 39 inch en een maximaal gewicht van 11,5kg te torsen. Hij beschikt ook over dubbelzijdig kabelmanagement en maakt het mogelijk om het scherm te draaien en te kantelen.

Monitoren

De ROG Swift OLED PG32UCDM is een high-end oledscherm gericht op creators en gamers. De 4k Ultra HD-resolutie (3840x2160) laat je alle details van het beeld zien en dankzij de verversingssnelheid van 240Hz en een responstijd van 0,03ms mis je geen enkele move. De piekhelderheid van 1000 nits zorgt voor uitstekende hdr-mogelijkheden. De ingebouwde kvm laat je moeiteloos switchen tussen twee aangesloten systemen.

Vouwbare laptops en telefoons zijn geen nieuwigheid meer. Met de Zenscreen Fold OLED MQ17QH haal je het gemak ervan naar iedere computer. Onderweg productief zijn was nog nooit zo eenvoudig. Het 17,3 inch grote scherm vouwt samen tot een pakje van maar 12,5 inch dat slechts 1,17kg weegt en niet meer dan 9,7mm dik is. Je kunt de Zenscreen Fold OLED MQ17QH aansluiten via HDMI of USB-C.

De ZenScreen MB166CR is een klassieker. Dit 15,6 inch grote scherm heeft een Full HD-resolutie en wordt aangesloten via USB-C. Het scherm is voorzien van een slimme standaard die je ook kunt gebruiken om het aan op te hangen.

NUC

Met de nieuwe ASUS NUC 14 Pro+ stap je in de wereld van AI. Deze nieuwe compacte pc biedt topprestaties, dankzij een Intel Core Ultra 9-processor (Meteor Lake). Verder vind je twee keer HDMI 2.1, Thunderbolt 4 en diverse USB-aansluitingen. Netwerken is mogelijk via 2,5-gigabit en Wi-Fi 6E. In het binnenwerk is ruimte voor maximaal twee M2-ssd’s.

Gaminggear

Met de Keris II Ace zet ASUS de standaard voor lichtgewicht ergonomische muizen. De Keris II Ace is uitgerust met nieuwe optische microswitches die tot 100 miljoen clicks aankunnen. De behuizing is gemaakt van biobased nylon, maar de knoppen voor links en rechts van pbt. Door gebruik te maken van de speciale polling rate-booster kun je een polling rate tot 4kHz halen als je de muis draadloos gebruikt. Als je hem bekabeld gebruikt, wordt dit verdubbeld tot 8kHz. Ondanks zijn geavanceerde functies weegt de muis slechts 54 gram. Deze muis kan op elk oppervlak optimale prestaties behalen, dankzij de ROG AimPoint Pro 42K DPI optische sensor met Track-on-Glass-technologie.

Eveneens nieuw is het ROG Falchion RX low profile-keyboard. Dit toetsenbord wordt geleverd met een beschermingskap en heeft twee lagen dempingsmateriaal. De keycaps zijn voorzien van UV-coating, wat de levensduur verlengt.

Audio is ook voor gamers belangrijk. De ROG Cetra True Wireless SpeedNova is een set oortjes dat ultra-lage latency combineert met uitstekende audiokwaliteit. Naast de standaard codecs biedt de set ook de hoogwaardige LC3 codec en de hoogwaardige en adaptieve LC3+ codec. Ook beschikken ze over een microfoon die ondersteunt wordt met botgeleiding, daarmee heb je zelfs in de meest rumoerige omgevingen goed verstaanbaar.

Je stem is misschien nog belangrijker dan het geluid dat je opvangt. De Carnyx-microfoon is de laatste toevoeging aan het ROG-programma. Hij heeft een eenvoudige bediening, een ingebouwd popfilter en een hoogwaardige cardioïde-microfoon met condensor capsule. Hierdoor wordt je stem zo natuurlijk mogelijk opgenomen. Deze microfoon is voorzien van een zeer doordachte en intuïtieve bediening

