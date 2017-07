Xbox-foutmelding verwijst naar 42e aflevering My Little Pony

Diverse Xbox-gebruikers kregen woensdag een opvallende foutmelding. Microsoft refereerde daarin naar 'Read it and weep', een aflevering van kinderserie My Little Pony. Hoe de verwijzing kon opduiken bij gebruikers, is onbekend. Er komt een fix.

Gebruikers kregen volgens diverse threads op Reddit een foutmelding met de naam 'mock error title', waarna een tekst volgt met de verwijzing naar een echt bestaande aflevering van My Little Pony met de naam Read It and Weep'. Het gaat om de 42e aflevering van de serie die ooit is gemaakt, maar of gebruikers in de aflevering antwoorden vinden over de mysterieuze foutmelding, is onbekend.

Volgens een Microsoft-topman gaat het om een 'servicefout' en is het bedrijf bezig met een fix. Vermoedelijk gaat het om een foutmelding die Microsoft intern gebruikt. Het is onbekend hoeveel Xbox-gebruikers het advies kregen om My Little Pony te kijken. Onderin beeld staan codes die vermoedelijk duidelijk maken wat de foutmelding echt inhoudt.