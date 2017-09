Eigenaar van camera waarmee makaak een selfie maakte, treft schikking

Wie afreist naar tropisch regenwoud, kan maar beter zijn camera op zak houden. Een makaak die in 2011 in Indonesië een selfie maakte met een camera van een fotograaf, heeft ervoor gezorgd dat de fotograaf een rechtszaak over het auteursrecht van de selfie moest schikken.

De Britse natuurfotograaf David Slater reisde in 2011 af naar een Indonesisch natuurreservaat in het tropische regenwoud op het eiland Sulawesi. Daar pakte een kuifmakaak genaamd Naruto zijn camera, en wist met een druk op de knop een selfie van zichzelf te maken. De foto leek onbetaalbaar, maar nu blijkt dat Slater er uiteindelijk niet echt van heeft kunnen profiteren.

Dierenrechtenorganisatie PETA spande namelijk in de VS namens de makaak in 2015 een rechtszaak aan tegen Slater, omdat de organisatie vond dat de aap de eigenaar van het auteursrecht van de foto was. In eerste instantie oordeelde een Amerikaanse rechter in 2016 in het voordeel van Slater, omdat dieren gaan auteursrechten kunnen bezitten.

PETA wilde echter verder procederen, en omdat Slater dat niet kon betalen, is er nu een schikking getroffen. De aanklagers laten hun zaak laten vallen, zolang Slater 25 procent van alle toekomstige inkomsten van de selfies van Naruto doneert aan goededoelenorganisaties die het leefgebied van de makaak beschermen.

De foto werd gemaakt toen Slater de camera op een statief had geplaatst en een autofocusmodus had ingesteld. Naruto kwam ineens naderbij, en drukte op de sluiterknop, waarna de selfie werd gemaakt. De fotograaf noch zijn advocaat hebben gereageerd op een verzoek van The New York Times om commentaar. De dierenrechtenorganisatie zegt blij te zijn dat Naruto en zijn soortgenoten profiteren van de afbeeldingen.