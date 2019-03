Intel toont gpu-software die instellingen van games automatisch optimaliseert

Intel werkt aan een nieuwe interface voor zijn grafische drivers. In een teaser valt te zien dat de software van Intel straks geïnstalleerde games kan detecteren en de grafische instellingen ervan automatisch kan aanpassen, op basis van een voorkeur voor kwaliteit of prestaties.

De functionaliteiten zijn bekend van Nvidia en AMD, die hetzelfde aanbieden in hun driverpakketten. Deze zijn vooral behulpzaam voor gebruikers die individuele grafische instellingen in games niet kunnen of willen afstemmen op hun wensen en liever aan de gang gaan met een slider met 'kwaliteit' aan de ene en 'prestaties' aan de andere kant. Intel geeft nog geen releasedatum voor de vernieuwde software.

Phoronix schrijft verder dat Intel ondersteuning voor de grafische chips in de aankomende Comet Lake-cpu's heeft uitgebracht voor Linux. De grafische chips verschillen volgens de site niet veel van de bestaande chips in Kaby- en Coffee Lake-processoren, maar de toevoeging is alsnog belangrijk om te verzekeren dat de gpu's werken op Linux.