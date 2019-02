Intel komt in tweede kwartaal met octacore-cpu's voor laptops

Intel gaat in het tweede kwartaal octacoreprocessors voor laptops uitbrengen. Er komen i9-varianten met HyperThreading en i7-varianten zonder. De hexacore-modellen lijken te verdwijnen uit het assortiment van laptopprocessors.

Intel heeft de eerste details van de nieuwe processors online gezet, ontdekte AnandTech. De cpu's zijn nog niet formeel aangekondigd, maar verschillende gegevens, zoals de typenummers en core-aantallen, staan in een document van Intel. Op het moment van schrijven lijkt dat bestand niet meer op de Intel-website te staan, vermoedelijk was het niet de bedoeling dat het publiek beschikbaar was.

Er komen twee nieuwe Core i9-processors voor laptops, de i9-9980HK en de i9-9980H. Beiden krijgen acht cores en HyperThreading. De H-uitvoering heeft een maximale turbosnelheid van 4,8Ghz, de kloksnelheid van de HK-variant is onbekend. De HK-variant zal overklokbaar zijn, net als de huidige Core i9-8950HK-hexacore.

Verder komt Intel met de Core i7-9850H en de i7-9750H, die hebben beiden acht cores en respectievelijk een maximale turbosnelheid van 4,6GHz en 4,5GHz. De nieuwe i7-modellen hebben meer cores dan de huidige hexacore-varianten, maar verliezen de HyperThreading-functionaliteit. In de i5-serie komt Intel met de 9400H en de 9300H. Dat zijn quadcores met HyperThreading, met maximale turbosnelheden van 4,3GHz en 4,1GHz.

Nog niet alle details over de nieuwe laptopprocessors zijn bekend. Zo is onduidelijk wat de baseclock van de cpu's is en hoeveel ze verbruiken. De H-processors van Intel hebben al jarenlang een tdp van 45 watt en vermoedelijk geldt dat ook voor de nieuwe modellen. Om de octacores ook binnen dat tdp te houden, gaat de kloksnelheid mogelijk omlaag ten opzichte van de huidige hexacores.

De nieuwe laptopprocessors worden door Intel geschaard onder de negende generatie. Het gaat wederom om cpu's die gemaakt worden op en 14nm-procedé. Intel brengt de processors in de tweede kwartaal van het jaar uit, blijkt uit het document. Vorig jaar in april kondigde Intel de eerste hexacore-processors voor laptops aan.