China is wellicht op open zee begonnen met testen van een railgun op marineschip

China is wellicht begonnen met experimenten op open zee met een railgun die op een marineschip is bevestigd. Een Weibo-gebruiker heeft een foto geplaatst van een Chinees schip op open zee, waarbij op het oog een railgun op de boeg zit.

De Weibo-gebruiker HaoHan-Red Shark, tevens prominente blogger over defensieaangelegenheden, heeft een foto gepubliceerd van het Chinese landingsschip Haiyan Shan dat door de NAVO met de Yuting-klasse wordt aangeduid. Op de foto is op de voorkant van het schip een vorm te zien die sterk lijkt op de railgun die China naar verluidt vorig jaar heeft getest. Het is niet bekend of China daadwerkelijk is begonnen met het testen van de railgun op open zee.

Of het gaat om een werkende versie van het wapen is eveneens onduidelijk. Vanuit officiële kanalen is er niets bevestigd. De foto is geen definitief bewijs dat er überhaupt een railgun op het schip zit, maar het gaat waarschijnlijk wel om hetzelfde schip dat in maart vorig jaar ook al werd gefotografeerd, toen het voor anker lag. Bij die foto's was toen duidelijk een railgun op de boeg te zien. Het land zou toen al zijn begonnen met tests.

Voor zover bekend heeft de Chinese marine nog geen operationele railgun, al lijkt deze nieuwe foto te bevestigen dat China steeds dichter bij dit punt in de buurt komt. De Amerikaanse marine begon in 2012 al met het testen van een railgun, maar dat heeft nog geen werkend, operationeel exemplaar opgeleverd. Ook Rusland zou werken aan de ontwikkeling van een railgun.

Railguns werken door projectielen elektromagnetisch af te schieten. De wapens hebben twee rails waar een projectiel of een metalen huls tussenin wordt gelegd. De versnelling hiervan wordt veroorzaakt door een magneetveld, ten gevolge van een enorme stroom die door de rails en het projectiel gaat.

Het destructieve vermogen van een railgun komt van de kinetische energie van het afschoten projectiel. Afgevuurde metalen projectielen kunnen ongeveer een snelheid van mach 5 halen, al gaat de VS ervan uit dat het Chinese experimentele wapen in staat is projectielen af te vuren met snelheden boven mach 7. Door de enorme kinetische energie zijn er in principe geen explosieven meer nodig, wat de veiligheid aan boord van het schip vergroot. En door de enorme snelheid kunnen doelwitten op honderden kilometers afstand worden geraakt.