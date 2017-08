Amerikaanse marine lanceert straaljager van vliegdekschip met railgun

De Amerikaanse marine heeft op het splinternieuwe vliegdekschip USS Gerald R Ford voor het eerst een F/A-18F-straaljager gelanceerd van het dek, met behulp van een soort elektromagnetische railgun. Dit systeem moet de traditionele stoomkatapulten definitief gaan vervangen.

Het EMALS -systeem heeft op 28 juli voor het eerst een straaljager de lucht in gekatapulteerd. Het werkt door middel van elektromagnetisme. Het systeem maakt gebruik van een lineaire inductiemotor, specifiek een lineaire synchrone motor. Dit is in feite een elektromotor die werkt door variërende magnetische velden. In plaats van een roterende beweging, wordt er een lineaire beweging geproduceerd, waardoor dit type motor geschikt is om een straaljager in een rechte lijn af te schieten. Elke lancering, die slechts enkele seconden duurt, kan tot wel 100 miljoen Watt aan vermogen nodig hebben.

De gebruikte lineaire inductiemotor werkt in feite zoals railguns, en maakt gebruik van twee rails van ruim 90 meter lang, die op een afstand van enkele centimeters naast elkaar worden geplaatst. Tussen de rail wordt een soort shuttle geplaatst die tussen de rails heen en weer kan schuiven. De shuttle heeft een vaste polariteit. Langs de rails is bedrading geplaatst die zorgt voor wisselende elektrische spanning, waarmee de polariteit van een serie magneten op de rails wordt aangestuurd. Door de magneten via de elektriciteit op het juiste moment van polariteit te laten wisselen, ontstaat er als het ware een magnetische golf die de shuttle voortstuwt. De shuttle is verbonden met het neuswiel van de straaljager, waardoor de straaljager in een oogwenk accelereert tot een snelheid van 300km/u, waarna het vliegtuig vanaf het dek de lucht in gaat.

In vergelijking met de reguliere stoomcatapulten, heeft EMALS een aantal grote voordelen. Voor stoomkatapulten is veel mankracht nodig voor onderhoud en de werking, en deze katapulten kunnen geen heel zware vliegtuigen lanceren. Daarnaast zorgt de hoeveelheid stoom voor de lanceerkracht; als er teveel stoom wordt gebruikt, kan de kracht op het neuswiel te groot worden waardoor het van het vliegtuig af wordt gerukt. EMALS heeft een lanceersysteem dat precies weet welke snelheid het vliegtuig nodig heeft om op te stijgen. Het systeem is ook betrouwbaarder doordat er veel minder bewegende delen worden gebruikt, en de acceleratie van het vliegtuig gaat veel geleidelijker dan bij stoomkatapulten.

Waarschijnlijk worden de elektromagnetische katapulten ergens in 2019 daadwerkelijk in gebruik genomen. Het EMALS-systeem bleek tijdens tests in 2014 de limiet te overschrijden bij vliegtuigen met externe brandstoftanks onder de vleugels, waarbij er ernstige trillingen in de tanks ontstonden. De F/A-18 Super Hornet en de EA-18G Growler maken vaak gebruik van dergelijke tanks. Inmiddels zouden deze problemen zijn verholpen door verbeterde software bij het computergestuurde lanceersysteem.