Door Joris Jansen, maandag 24 april 2017 19:31

Unroll.me, een dienst waarmee gebruikers af kunnen komen van ongewenste e-mailabonnementen, heeft via moederbedrijf Slice Intelligence gebruikersdata verkocht aan Uber. Het taxibedrijf gebruikte deze data van de emaildienst om beter zicht te houden op haar concurrent Lyft.

Slice maakte gebruik van de data van Unroll.me om inzage te krijgen in hoe de gebruikers gebruik maakten van Lyft. Daartoe werden de via e-mail naar de klanten van Lyft gestuurde afschriften van betalingen verzameld. Deze data zou geanonimiseerd aan Uber zijn verkocht. Uber zou deze informatie hebben gebruikt om vast te stellen hoe goed het met Lyft als bedrijf ging. Slyce heeft bevestigd dat het geanonimiseerde gebruikersdata afkomstig van afschriften van zowel Uber als Lyft heeft verkocht, maar het bedrijf wilde niet zeggen aan wie. Dat schrijft The New York Times.

De directeur van Unroll.me, Jojo Hedaya, heeft in een blogpost gereageerd op de onthulling en zegt dat het 'heartbreaking' was om te zien dat sommige gebruikers boos waren toen ze erachter kwamen dat Unroll.me de gratis dienst gebruikte om geld te verdienen. In de blogpost biedt hij geen excuses aan voor de verkoop van gebruikersdata, waarbij hij erop wijst dat het bedrijf de privacy van haar gebruikers hoog in het vaandel heeft staan en nooit persoonlijke data verspreidt. Hij verwijst daarbij naar de gebruikersvoorwaarden en het privacybeleid, waaruit volgens Hedaya zou blijken dat het verkopen van geanonimiseerrde gebruikersdata tot het businessmodel van Unroll.me behoort.

Unroll.me is een in 2011 opgerichte gratis service waarmee gebruikers van e-mailnieuwsbrieven en aanmeldingen op mailinglijsten af kunnen komen. Gebruikers moeten Unroll.me toegang geven tot hun inbox, waarna de inhoud van e-mails gescand wordt om te achterhalen wie de zender is van de ongewenste e-mails. Gebruikers kunnen dan via een simpele muisklik individuele e-mailabonnementen verwijderen.

Uit de publicatie van The New York Times bleek ook dat Apple-topman Tim Cook heeft gedreigd om de app van Uber uit de App Store te verwijderen vanwege het breken van trackingregels van de winkel. Uber zou naar verluidt geofencing toepassen voor het hoofdkantoor van Apple om ontdekking te voorkomen.