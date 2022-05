FBI: HelloKitty-ransomwaregroep gebruikt ddos-aanvallen als afpersingstechniek

De FBI waarschuwt dat de hackgroep genaamd HelloKitty ook ddos-aanvallen inzet om geld van slachtoffers af te persen. Dat gebeurt naast afpersing via het versleutelen van systemen en het openbaar maken van bestanden. Hoe vaak dat voorkomt is niet bekend.

De HelloKitty-groep zou 'in sommige gevallen' ddos-aanvallen lanceren op de publieke websites van afgeperste organisaties indien ze het geëiste losgeld weigeren te betalen of niet op tijd reageren, stelt de FBI in een openbaar waarschuwingsbericht. De Amerikaanse politiedienst schrijft niet hoe vaak dat in de praktijk voorkomt. Beveiligingsexperts voorspellen al een paar jaar dat ransomwarecriminelen ook ddos-aanvallen zullen inzetten als extra pressiemiddel, maar in de praktijk komt dat nog maar weinig voor.

Het losgeldbedrag dat de groep vraagt verschilt slachtoffer, schrijft de FBI, vergelijkbaar met hoe de meeste ransomwarebendes anno 2021 opereren. Opvallend is wel dat de groep niet alleen dreigt met openbaarmaking van de data, maar die in sommige gevallen ook wil verkopen aan tussenhandelaren. Meestal wordt gestolen data simpelweg op internet gezet.

De hackersgroep weet met de HelloKitty-ransomware, ook wel FiveHands-ransomware genoemd, bedrijven te infecteren die gebruik maken van SonicWall-producten. Daarvoor gebruiken de aanvallers gecompromiteerde inloggegevens of bekende softwarekwetsbaarheden.