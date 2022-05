Tele2-klanten melden verbindingsproblemen na overstap op netwerk T-Mobile

Klanten van Tele2 melden dat zij sinds afgelopen weekend geen verbinding meer hebben met het mobiele netwerk. In een reactie laat Tele2 weten dat dit komt door de overstap naar het netwerk van T-Mobile. Sommige klanten moeten een nieuwe simkaart aanvragen.

Verschillende klanten op het forum van Tele2 klagen over netwerkproblemen nadat Tele2 overgestapt is naar het mobiele netwerk van T-Mobile. Zij zitten sinds afgelopen vrijdag zonder mobiel netwerk. Volgens Tele2 gaat het om een kleine groep klanten die niet op afstand gemigreerd kon worden.

In een reactie laat de woordvoerder van Tele2 en T-Mobile weten dat Tele2 begin dit jaar gestart is met het migreren van Tele2-klanten naar het netwerk en de IT-systemen van T-Mobile. De meeste klanten zouden hier niets van gemerkt hebben, maar volgens de provider kon 'een kleine groep klanten' niet op afstand worden gemigreerd. "Doordat zij voor lange tijd de telefoon uit hadden staan, langer dan zes weken, of omdat zij een zeer oude simkaart gebruiken", legt de woordvoerder uit.

Op het forum melden sommige gebruikers dat zij niet op de hoogte gebracht zijn van de migratie. Dat spreekt Tele2 tegen. "Alle klanten zijn van tevoren op de hoogte gebracht over de migratie, al kan het natuurlijk altijd zo zijn dat zo’n bericht niet goed aankomt. We vinden het vervelend om te horen dat sommige klanten toch verrast zijn door de migratie."

"Klanten met een oude simkaart hebben we vooraf bericht en gevraagd een nieuwe simkaart te gaan gebruiken. Het is goed mogelijk dat de klanten die zich nu op het forum melden tot deze laatste groep behoren." Op het forum roepen de Tele2-moderators klanten op alsnog een nieuwe simkaart aan te vragen. Vervolgens kan Tele2 die klanten migreren naar het netwerk van T-Mobile. Na migratie ontvangen zij een nieuwe simkaart. "Het is mogelijk dat tussen migratie en ontvangst en activatie van de nieuwe simkaart enkele dagen zit."