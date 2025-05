Nederlandse youtuber creëert 'eindeloze' sitcom met AI

De Nederlandse youtuber Jeffrey Wirtz, beter bekend als Egbert, heeft een oneindige geanimeerde sitcom gemaakt met behulp van kunstmatige intelligentie, waaronder ChatGPT. De stream is 24/7 live te bekijken op zijn Twitch-pagina.

Jeffrey Wirtz maakte de sitcom met behulp van ChatGPT voor het genereren van de scripts, zo vertelt de youtuber in een video op zijn kanaal. Het renderen van het beeldmateriaal voor de serie heeft hij met behulp van de Unity-game-engine gedaan. De personages krijgen een stem met behulp van een text-to-speechprogramma, dat de gegenereerde teksten van ChatGPT uitspreekt.

Kijkers kunnen via de Twitch-stream ook prompts aandragen, waar de personages vervolgens over kunnen praten. Deze functie komt alleen beschikbaar voor kijkers die zijn geabonneerd op het Twitch-kanaal. Dat kost vier euro per maand. Om te voorkomen dat de personages in de sitcom kwetsende of controversiële uitspraken doen, heeft Wirtz een lijst met 1500 verboden woorden opgesteld.

De youtuber kwam naar eigen zeggen op het idee van de sitcom doordat hij op zoek was naar een manier om meer content te uploaden, omdat zijn kijkers daar regelmatig om vroegen. Een andere inspiratie voor de sitcom van Wirtz was de al eerder door AI-gegenereerde sitcom 'Nothing Forever'. Die was gebaseerd op de televisieserie Seinfeld.

De sitcom van Wirtz heet 'Egbert en de vlegels!' Naast die sitcom zijn er op de Twitch-stream afwisselend nog drie andere rubrieken te zien. Zo wordt er een datingshow uitgezonden, maar is er ook een 'livestream' te zien waarin een personage meningen geeft over allerlei zaken. Tot slot krijgen kijkers een reclameblok met producten die de AI bedenkt, te zien.