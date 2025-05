Nederlandse overheid wil archiveren van chatberichten ministers automatiseren

De Nederlandse overheid wil op termijn het archiveren van chatberichten van bewindspersonen en topambtenaren, inclusief het weglakken van privacygevoelige gegevens, automatiseren. De overheid moet chatberichten van bewindspersonen en topambtenaren bewaren.

Het gaat daarbij alleen om zakelijke chatberichten van bewindspersonen en topambtenaren, zegt de Rijksoverheid. Chatberichten die privé zijn of te maken hebben met partijpolitiek hoeven niet te worden bewaard. Het is nog onbekend hoe bewindslieden en topambtenaren dat kunnen scheiden. Dat kan volgens de kabinetsreactie door verschillende telefoons of verschillende apps te gebruiken. Die scheiding is lastig, omdat in zakelijke gesprekken ook privé-informatie naar voren kan komen.

De Rijksoverheid gaat onder meer kijken naar AI om die archivering te automatiseren. "Gebruik van artificial intelligence en machine learning zal op termijn nuttig kunnen blijken in het ontzorgen van de sleutelfuncties en de informatiespecialisten, en (daarmee) bij het tijdig kunnen voldoen aan openbaarmakingsverzoeken. En hoewel al deze technologie de gebruiker zeker zal ondersteunen in het doen van het juiste, moet ook niet uitsluitend de hoop worden gevestigd op de techniek. Het menselijk gedrag, waaronder naleven van de richtlijnen, het verstandig en soms ook terughoudend omgaan met de mogelijkheden die in de markt voorhanden zijn, blijft een belangrijke component."

Die software moet helpen bij het automatiseren van de archivering van chatberichten. Daarbij gaat het onder meer om 'opslag en metadatering, voor het analyseren en groeperen van conversaties en in het belang van de privacy geautomatiseerd lakken'. Dat lakken gaat over het weghalen van privé-informatie.

De archivering van chatberichten kwam op de politieke agenda nadat er veel berichten van premier Mark Rutte bleken te zijn verdwenen. Die rel legde problemen bloot met de archiveringssoftware van de Rijksoverheid, die niet is toegerust op chatberichten. Het zal nog jaren duren voor dat wel zo is. Tot die tijd stelt de Rijksoverheid op een tijdelijke manier chatberichten veilig.