Google Podcasts-app verschijnt voor iOS

Google heeft zijn eigen podcast-app uitgebracht voor Apples mobiele besturingssysteem: iOS. De app kwam zo'n anderhalf jaar geleden al uit voor Android en er was ook al een webversie. Samen met de introductie voor iOS wordt de tweede versie van Google Podcasts uitgebracht.

De Google Podcasts-app is beschikbaar in de App Store, werkt alleen met iOS-versie 12.0 of hoger, en is compatibel met de iPhone, iPad en iPod touch. Het is voor het eerst dat de app van Google uitkomt voor het besturingssysteem van Apple. De vernieuwde 2.0-versie van Google Podcasts is ook meteen de versie die voor iOS uitkomt, naast Android en de webversie.

Het nieuwe ontwerp gaat uit van een homescherm met nieuwe afleveringen van de podcasts waar de gebruiker op geabonneerd is, en introduceert twee nieuwe tabbladen: een tab genaamd Verkennen, waarin op basis van een algoritme gepersonaliseerde aanbevelingen worden gedaan voor podcasts waarmee de gebruiker wellicht nog onbekend is. Daarnaast komt er een tab genaamd Activiteit voor het beheren van de favoriete podcasts. Verder kunnen nieuwe aflevering van podcasts waar de gebruiker op is geabonneerd, automatisch worden binnengehaald, kan er gezocht worden in de onderwerpen van episodes en is er een donkere modus aanwezig.

Inmiddels is de uitrol van de vernieuwde versie van Google Podcasts voor Android begonnen, waardoor het kan dat deze versie nog even op zich laat wachten. De 2.0-versie is al wel beschikbaar voor iOS- en webgebruikers.