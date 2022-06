Google Domains gaat na ruim zeven jaar uit bètafase

Google Domains gaat vanaf woensdag geleidelijk uit de bètafase. Googles domeinregistratiedienst zat meer dan 7,5 jaar in die fase en wordt nu algemeen beschikbaar in 26 verschillende landen.

Volgens Google heeft zijn domeinregistratiedienst inmiddels miljoenen actieve registraties afgehandeld, al geeft het bedrijf geen exacte cijfers over het aantal domeinnamen dat via de dienst is geregistreerd. Google Domains gaat vanaf woensdag uit de bètafase, al kan dat tot 15 april duren.

Geïnteresseerden kunnen via Google Domains kiezen uit meer dan 300 domeinextensies. Daarnaast krijgen gebruikers via de dienst gratis toegang tot Google Sites of tools van partners als Wix, Shopify, Squarespace, Weebly en Bluehost om zonder het invoeren van code een website te kunnen maken. Ook krijgen gebruikers toegang tot een 'hoogpresterende' DNS-dienst, waarbij dezelfde infrastructuur wordt ingezet die Google ook gebruikt, aldus het bedrijf.

Google Domains begon in juni 2014 met een gesloten bèta die alleen openstond voor genodigden. Een half jaar later begon een publieke bèta in de Verenigde Staten. Uitgaande van de startdatum van de gesloten bèta heeft de dienst meer dan 7,5 jaar in een testfase gezeten. Dat is langer dan Gmail: de e-maildienst van Google zat van 2004 tot 2009 in een bètafase.