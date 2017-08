Ubisoft brengt update voor The Division uit die wereldwijde events introduceert

Ubisoft brengt op 15 augustus een grote update uit voor de game Tom Clancy's The Division. Via deze gratis beschikbare update worden er onder andere zogeheten Global Events toegevoegd, een nieuw eventsysteem van tijdelijk missies.

Global Events zijn evenementen die slechts tijdelijk beschikbaar zijn. Deze evenementen voegen bepaalde modifiers toe aan missies. Als de missies worden voltooid, komen er exclusieve beloningen beschikbaar. Op dinsdag 15 augustus gaat om acht uur 's avonds het eerste wereldwijde evenement van start. Spelers worden tot 22 augustus uitgedaagd om het gedrag van vijanden aan te passen aan een ernstige virusuitbraak.

Naast de nieuwe update krijgen spelers van Tom Clancy's The Division ook de mogelijkheid om van 18 tot 20 augutus de Survival-dlc gratis uit te proberen. Dit uitbreidingspakket kwam in eind 2016 uit en heeft de Survival-modus aan de game toegevoegd. In deze modus verliezen spelers hun uitrusting en moeten ze zien te overleven terwijl er op hen wordt gejaagd. Hierbij moet er worden gezocht naar eten, medicijnen en manieren om warm te blijven.