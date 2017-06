Door Arnoud Wokke, woensdag 7 juni 2017 07:18, 12 reacties • Feedback

Apple heeft de eerste aflevering van zijn eerste eigen serie online gezet. Iedereen kan de eerste aflevering van Planet of the Apps kosteloos zien, voor de afleveringen daarna zal een abonnement op Apple Music nodig zijn.

De serie lijkt op eerdere tv-programma's als Shark Tank of het Nederlandse Dragons Den. In Planet of the Apps moeten ondernemers ideeën voor apps pitchen in zestig seconden voor een jury van investeerders, die via een veeg naar links of rechts duidelijk maken of ze brood zien in het idee of niet. Apple maakte woensdagochtend Nederlandse tijd bekend dat de show te zien is via Apple Music.

Het zal niet de enige serie van Apple zijn. Voor de streamingdienst maakt de fabrikant ook Carpool Karaoke, dat in augustus zal uitkomen. Met de eigen series wil de fabrikant zijn streamingdienst voor muziek aantrekkelijk maken.

Apple is niet de enige die eigen series maakt. Streamingdienst Netflix doet dat al jaren, maar ook in Nederland zijn bijvoorbeeld KPN en Videoland begonnen met het maken van series om de eigen diensten aantrekkelijker te maken.