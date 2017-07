BBC: VK wil in april 2018 leeftijdscontroles voor pornosites introduceren

De Britse regering gaat maatregelen aankondigen die pornosites verplichten de leeftijd van hun bezoekers te verifiëren. Dat moet bijvoorbeeld gebeuren aan de hand van een creditcard, waarmee de bezoekers moeten aantonen dat zij ouder dan achttien zijn.

De BBC schrijft dat de regering de plannen binnenkort wil presenteren. Bedrijven die de regels uit de zogenaamde Digital Economy Act overtreden, kunnen door isp's geblokkeerd worden. Een toezichthouder zal bovendien gevraagd worden om de naleving van de regels in de gaten te houden. Dat zou de organisatie kunnen worden die nu de leeftijdscategorieën voor games bepaalt, aldus de BBC.

Vorig jaar bleek al dat het Verenigd Koninkrijk mogelijkheden onderzocht voor het invoeren van leeftijdscontroles. Dat was op te maken uit een enquête die de overheid online had gezet. Daarin was leeftijdscontrole op basis van een creditcard een van de opties. Twee andere opties behelsden het gebruik van een ongespecificeerd account waarvoor de gebruiker ouder dan achttien jaar moet zijn of een controle aan de hand van de kiezerslijst.

In het VK is al langer sprake van een internetfilter voor onder meer pornografisch materiaal. Twee grote Britse providers begonnen in 2013 met het standaard ontoegankelijk maken van pornosites. Gebruikers kunnen deze instelling aanpassen.